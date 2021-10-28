"Зараз скажу, коли 200 буде": з'явилося відео з салону "Інфініті" до аварії (відео)

Пасажири "Інфініті" ніяк не реагували на ризиковані маневри водія.

У вечір ДТП на Одеській 16-річний водій Інфініті Микола Харківський їхав під 200 км/год, ігнорував червоне світло кількох світлофорів і підрізав інші машини. Про це говорять відеонарізки, які з'явилися у харківських групах.

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Відео знято з переднього пасажирського місця "Інфініті". Зважаючи на все, підліток хвалився перед друзями своїми навичками небезпечної їзди. "Зараз 200 (км/год — прим. Фокус) буде! 180!" — каже він.

Після слів: "Сука, світлофор!" — Микола проїжджає на червоне світло. Цей маневр він робить кілька разів. На одному з перехресть, проїжджаючи на червоне світло, водій підрізає жовтий мікроавтобус "Богдан" зі словами "Я мало не зах*ярив!" Пасажирка сміється.

"Ми їхали зараз десь 160. А ні, 200 ми їхали", — хвалиться 16-річний водій "Інфініті". Пасажирка знову посміюється.

Нагадаємо, зараз дівчина збирає гроші на операцію після аварії. Сім'я Миколи Харківського не виходила на зв'язок після ДТП ні з Єлизаветою Дусік, ні з родичами інших постраждалих.

[ + – ] Єлизавета Дусік у лікарні

За останньою інформацією, водій "Інфініті" не дає свідчень, слідство сприймає це як відмову від співпраці, але запевняє, що доказів його вини достатньо.