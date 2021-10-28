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Украина ДТП в Харькове: 16-летний водитель "Инфинити" врезался в "Шевроле"

ДТП в Харькове: водителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога

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николай харьковский в зале суда

Также стало известно, что водитель Инфинити Николай Харьковский, находясь в туалете медицинского учреждения, позвонил в полицию и заявил об угоне своей машины. За это на него открыли еще одно уголовное производство

28 октября в Харькове суд избрал меру пресечения в виде задержания на 60 суток без права внесения залога для обвиняемого в совершении смертельного ДТП Николая Харьковского.

Прокурор запросил 60 дней в изоляторе временного содержания в связи с тем, что обвиняемый может сбежать или давить на других участников ДТП. Адвокат опровергла такие подозрения и запросила домашний арест, поскольку, по ее мнению обвиняемому нужна медицинская помощь.

По словам прокурора, Николай Харьковский после ДТП назвался чужим именем, пытался покинуть больницу и вел себя дерзко.

С заявлением выступил и сам Николай Харьковский:

"Прошу у всех прощения, не хотел, чтоб такое случилось. Полностью сожалею, приношу извинения потерпевшим, человеку с Авео его родственникам, полностью сожалею, что так вышло. Скрываться от следствия не буду всегда приходил вовремя".

николай харьковский в зале суда

Также прокурор заявил, что на обвиняемого также открыли уголовное производство по статье 383 УК Украины ("заведомо ложное сообщение о совершении преступления"). Он совершил ложный вызов в полицию после ДТП находясь в туалете больницы, заявив, что Инфинити угнали. Обвинение видит в этом попытку ввести следствие в заблуждение.

Напомним, ранее адвокат Николая Харьковского Инна Данилова заявила, что водителю не была оказана должная медицинская помощь, он находится в изоляторе с незашитой раной головы, а также не помнит точно, что произошло в вечер ДТП. При этом, в соцсетях появились видео того, как Харьковский лихачил за несколько минут до происшествия.