ДТП в Харькове: водителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога

Также стало известно, что водитель Инфинити Николай Харьковский, находясь в туалете медицинского учреждения, позвонил в полицию и заявил об угоне своей машины. За это на него открыли еще одно уголовное производство

28 октября в Харькове суд избрал меру пресечения в виде задержания на 60 суток без права внесения залога для обвиняемого в совершении смертельного ДТП Николая Харьковского.

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Прокурор запросил 60 дней в изоляторе временного содержания в связи с тем, что обвиняемый может сбежать или давить на других участников ДТП. Адвокат опровергла такие подозрения и запросила домашний арест, поскольку, по ее мнению обвиняемому нужна медицинская помощь.

По словам прокурора, Николай Харьковский после ДТП назвался чужим именем, пытался покинуть больницу и вел себя дерзко.

С заявлением выступил и сам Николай Харьковский:

"Прошу у всех прощения, не хотел, чтоб такое случилось. Полностью сожалею, приношу извинения потерпевшим, человеку с Авео его родственникам, полностью сожалею, что так вышло. Скрываться от следствия не буду всегда приходил вовремя".

Также прокурор заявил, что на обвиняемого также открыли уголовное производство по статье 383 УК Украины ("заведомо ложное сообщение о совершении преступления"). Он совершил ложный вызов в полицию после ДТП находясь в туалете больницы, заявив, что Инфинити угнали. Обвинение видит в этом попытку ввести следствие в заблуждение.

Напомним, ранее адвокат Николая Харьковского Инна Данилова заявила, что водителю не была оказана должная медицинская помощь, он находится в изоляторе с незашитой раной головы, а также не помнит точно, что произошло в вечер ДТП. При этом, в соцсетях появились видео того, как Харьковский лихачил за несколько минут до происшествия.