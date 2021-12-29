"Нахабнітиму": фіналістка "Міс Україна" похвалилася в мережі порушенням ПДР у Харкові (відео)

Модель Юлія Андрієнко, яка претендувала на звання найкрасивішої дівчини країни, об'їхала по трамвайних коліях затор, який утворилася через сильний снігопад.

Учасниця фінального етапу конкурсу краси "Міс Україна-2021", харків'янка Юлія Андрієнко показала своїм підписникам в Instagram, як вона, ігноруючи правила дорожнього руху, об'їхала автомобільний затор у Харкові трамвайними коліями. Відповідне відео дівчина опублікувала у своїх сторіс у вівторок, 28 грудня.

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Так, на ролику можна побачити, як дівчина їде трамвайними шляхами в об'їзд затору, що утворився на дорозі. На свій вчинок вона відреагувала веселим емоджі.

"Говорила, що мені не можна високу машину, інакше я нахабнітиму? Я не помилялася", — сміючись прокоментувала цей випадок модель.

[ + – ] Сторіс Юлії Андрієнко

Зазначимо, що затори у Харкові у вівторок утворилися через сильний снігопад.

Водночас, згідно з правилами дорожнього руху, водіям забороняється виїжджати на трамвайні колії зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділову смугу.

Під останніми Instagram-постами Юлії низка користувачів мережі засудили її за порушення правил дорожнього руху:

"Їздити тротуарами норм ти вважаєш? Як добре, що не всі міс безмозкі! Спустіть їй хтось шини, має розуміти, що так не можна робити!"

"Здай права, і більше за кермо не сідай, вівця"

"Вивчай правила дорожнього руху, поки не вбила когось!"

Відомо, що Юлія Андрієнко виступала у фіналі конкурсу "Міс Україна-2021" під 15-м номером.

[ + – ] Вихід Андрієнко з 18:50

"25 років, кандидатка у майстри спорту з художньої гімнастики. Закінчила два економічні виші, займається моделінгом та організацією зйомок, створила власний бренд головних уборів", — так представили дівчину на конкурсі під час її виходу на подіум.

Перемогти на конкурсі Андрієнко не вдалося, володаркою корони стала Олександра Яремчук.

У своєму Instagram Юлія часто ділиться фотографіями зі зйомок та відпочинку.

А в останній зараз публікації дівчина стоїть посеред пустельної місцевості на тлі автомобіля, продемонструвавши підписникам свою розтяжку.

Нагадаємо, останнім часом у Харкові порушення правил дорожнього руху неодноразово призводили до різних ДТП, зокрема і до смертельних. Так, у жовтні 16-річний Микола Харківський їхав зі швидкістю майже 200 км/год автомобілем Infiniti і врізався в Chevrolet. Внаслідок цього загинув водій останньої машини.

Також Фокус писав про те, як у листопаді у тому ж місті автомобіль Land Cruiser збив на пішохідному переході 13-річних хлопчика і дівчинку. Вони переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.