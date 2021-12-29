Хвалилася порушенням правил дорожнього руху: поліція оштрафувала фіналістку "Міс Україна" з Харкова (фото)
Копи розшукали модель Юлію Андрієнко після того, як відео з її Instagram поширилося у мережі. Дівчина свою вину визнала.
Поліція оштрафувала модель Юлію Андрієнко на 510 гривень після того, як вони виявили відео, на якому дівчина їде на своєму автомобілі трамвайними коліями в об'їзд затору в Харкові. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Харківської області у середу, 29 грудня.
За словами правоохоронців, сьогодні в мережі поширилися кадри, на яких видно, "як водій рухається трамвайними коліями, відокремленими від проїжджої частини". Патрульні також заявили, що цим порушенням дівчина сама похвалилася на своїй сторінці в соціальній мережі.
Поліцейським вдалося розшукати та опитати дівчину. З твердженням патрульних про те, що вона порушила ПДР, модель погодилася. На Андрієнко було складено адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.
Згідно з оприлюдненим патрульним фото протоколом, дівчині виписали штраф 510 гривень.
Про те, що йдеться саме про інцидент за участю моделі Юлії Андрієнко, можна дійти висновку завдяки скріншоту її сторіс, прикріпленому до публікації правоохоронців.
Нагадаємо, у вівторок, 28 грудня, модель Юлія Андрієнко виклала у свій Instagram сторіс, на якій видно, як автомобіль рухається трамвайними коліями в об'їзд затору. Дівчина прокоментувала свій вчинок на відео так: "Говорила, що мені не можна високу машину, інакше я нахабнітиму? Я не помилялася". Відомо, що порушниця брала участь у фінальному етапі конкурсу "Міс Україна-2021".
Раніше Фокус розповідав, водії яких автомобілів найчастіше порушують правила дорожнього руху.