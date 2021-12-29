Хвалилася порушенням правил дорожнього руху: поліція оштрафувала фіналістку "Міс Україна" з Харкова (фото)

Копи розшукали модель Юлію Андрієнко після того, як відео з її Instagram поширилося у мережі. Дівчина свою вину визнала.

Поліція оштрафувала модель Юлію Андрієнко на 510 гривень після того, як вони виявили відео, на якому дівчина їде на своєму автомобілі трамвайними коліями в об'їзд затору в Харкові. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Харківської області у середу, 29 грудня.

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За словами правоохоронців, сьогодні в мережі поширилися кадри, на яких видно, "як водій рухається трамвайними коліями, відокремленими від проїжджої частини". Патрульні також заявили, що цим порушенням дівчина сама похвалилася на своїй сторінці в соціальній мережі.

Поліцейським вдалося розшукати та опитати дівчину. З твердженням патрульних про те, що вона порушила ПДР, модель погодилася. На Андрієнко було складено адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

Згідно з оприлюдненим патрульним фото протоколом, дівчині виписали штраф 510 гривень.

[ + – ] Постанова про штраф

Про те, що йдеться саме про інцидент за участю моделі Юлії Андрієнко, можна дійти висновку завдяки скріншоту її сторіс, прикріпленому до публікації правоохоронців.

[ + – ] Скріншот відео, опублікований патрульною поліцією

[ + – ] Пост патрульної поліції щодо інциденту

Нагадаємо, у вівторок, 28 грудня, модель Юлія Андрієнко виклала у свій Instagram сторіс, на якій видно, як автомобіль рухається трамвайними коліями в об'їзд затору. Дівчина прокоментувала свій вчинок на відео так: "Говорила, що мені не можна високу машину, інакше я нахабнітиму? Я не помилялася". Відомо, що порушниця брала участь у фінальному етапі конкурсу "Міс Україна-2021".

Раніше Фокус розповідав, водії яких автомобілів найчастіше порушують правила дорожнього руху.