Друг Брюса Уиллиса Гленн Кэрон заявил, что актер теряет "радость жизни" и "языковые навыки"

Телеведущий Гленн Гордон Кэрон сообщил, что раньше Брюс Уиллис просто обожал просыпаться каждое утро и жить полной жизнью.

Создатель звездного ситкома 1980-х годов "Лунный свет" Гленн Гордон Кэрон рассказал о своей недавней встрече с кинозвездой Брюсом Уиллисом. Об этом он сообщил в интервью Page Six.

По его мнению, Брюс Уиллис, в связи с заболеванием мозга, теряет "радость жизни" и "языковые навыки".

В прошлом году 68-летний Брюс ушел из шоу-бизнеса. Ему поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛВД), которая приводит к ухудшению языковых способностей пациента.

"Я чувствую, что в первые одну-три минуты он узнает, кто я. Он не совсем разговорчив. Раньше, он был заядлым читателем, а сейчас не читает. Все эти языковые навыки ему больше не доступны, и все же он все еще Брюс. Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, и ты благодарен, что он здесь, но радость жизни ушла", — поделился Гленн.

С тех пор, как Брюс начал бороться с ЛВД, Гленн, пытался навещать его ежемесячно, но не всегда успешно.

"Я не всегда настолько хорош, но я стараюсь и действительно разговариваю с ним и его женой, и у меня есть случайные отношения с тремя его старшими детьми. Я очень старалась остаться в его жизни", — признался телеведущий.

Гленн поделился: "Что делает (его болезнь — ред.) такой ошеломляющей, так это то, что если вы когда-либо проводили время с Брюсом Уиллисом, то нет никого, у кого было бы больше радости жизни, чем у него".

По словам друга, Брюс "просто обожал просыпаться каждое утро и пытаться жить полной жизнью", но теперь он живет так, как будто "видит жизнь через сетчатую дверь".

Брюс Уиллис с женой и детьми Фото: Bruce Willis/Instagram

В настоящее время о Брюсе заботится его жена Эмма Хеминг, от которой у него есть две младшие дочери Мейбл, 11 лет, и Эвелин, девять лет.

У него также есть три взрослые дочери — Румер, 35 лет, Скаут, 32 года, и Таллула, 29 лет — от его бывшей жены Деми Мур, которая поддерживает дружеские отношения как с ним, так и с Эммой.

Напомним, 9 октября сообщалось, что Эмма Хеминг Уиллис рассказала о состоянии здоровья актера Брюса Уиллиса. Хеминг Уиллис призналась, что "трудно понять", знает ли ее муж, Брюс Уиллис, о том, что с ним происходит.