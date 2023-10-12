Отец Майли Сайрус женился на возлюбленной, которая годится ему в дочери

62-летний Билли Рэй Сайрус женился на 34-летней певице Файерроуз. Его знаменитой дочери на свадьбе не было.

62-летний Билли Рэй Сайрус, отец знаменитой певицы Майли Сайрус, женился на австралийской певице Firerose во время "неземного праздника любви" и поделился фотографиями, сделанными в этот особый день, в Instagram. Майли, судя по всему, на свадьбе не было. Она ранее дала понять, что не одобряет его новые отношения. Об этом пишет Daily Mail.

Билли Рэй женился на своей избраннице всего через два месяца после того, как его бывшая жена Тиш вышла замуж за звезду "Побега из тюрьмы" Доминика Перселла в августе.

В подписи к совместному посту со своей новой женой Билли написал: "10.10.23 всегда будет прекрасным, радостным днем, когда наши две души соединились в священном браке".

Свадьба Билли Рэя

Он отметил, что это был "самый совершенный, неземной праздник любви, который мы когда-либо могли себе представить".

Билли отметил, что на церемонии был в наряде от Версаче и модельера Джона Варватоса.

Его невеста выбрала платье от Laura's Boutique & Bridal в Нью-Йорке.

Билли Рэй Сайрус и Firerose вместе работали над треком Plans, который они вместе спели на Good Morning America в сентябре прошлого года.

В августе 2022 года Билли сделал Файерроуз предложение, однако подтвердил их помолвку только в ноябре того же года.

Пара впервые вызвала слухи о помолвке, когда в сентябре 2022 года Firerose поделилась фотографиями с бриллиантовым кольцом.

В следующем месяце они также поделились фотографиями и тонко намекнули на предложение, продолжая демонстрировать кольцо, а потом официально подтвердили помолвку.

Однако вскоре после помолвки Билли потерял свою мать Рут, но объяснил, что присутствие Файрроуз помогло ему пережить потерю.

Билли Рэй был женат на Тиш Сайрус с 1993 года, пока она не подала на развод в апреле 2022 года и сослалась на "непримиримые разногласия", поскольку они разошлись двумя годами ранее.

В отношениях пары были взлеты и падения: в 2010 году певец подал на развод, но потом отозвал заявление. Тиш также ранее подавала заявление в 2013 году, но после его отозвала.

У них трое общих детей: Майли Сайрус, 30 лет, Ной, 23 года, Брейсон, 29 лет. Билли Рэй также усыновил Брэнди, 36 лет, и Трейс, 34 года о предыдущих отношений Тиш.

Майли Сайрус со своими родителями Фото: Getty Images

У Билли Рэя также есть 31-летний сын Кристофера от бывших отношений.

После развода Тиш Сайрус сошлась с актером Домиником Перселлом. И пара связала себя узами брака в августе во время романтической церемонии в Малибу. Майли Сайрус была на церемонии в качестве подружки невесты.