Хирург рассказал, какие пластические операции сделала поп-звезда Мадонна

Ботокс, филлеры, коррекция век: певица Мадонна в последнее время очень изменилась.

65-летняя звезда Мадонна в настоящее время готовится к мировому туру. Ранее она отложила множество концертов из-за пребывания в отделении интенсивной терапии. А на выходных она поделилась новым видео, которое вызвало серьезное беспокойство среди ее поклонников. Пластический хирург Барри Вайнтрауб раскрыл, какие изменения и методы лечения могла пройти поп-икона Мадонна за эти годы. Об этом доктор рассказал в интервью MailOnline.

Хирург, глядя на фотографии певицы, когда она была моложе, чем сейчас, обнаружил как минимум 12 различных изменений.

Сначала врач указал на подтяжку бровей, отметив, что на последних фотографиях ее брови "выше, чем в 1986 году". Он также отметил, что Мадонна потеряла ямочки на щеках, вероятно, из-за филлеров, сделала коррекцию век, чтобы придать им более молодой вид.

Затем он предположил, что Мадонне, вероятно, нанесли ботокс вокруг глаз и на лоб, потому что они стали гладкими и без морщин, а знаменитая родинка певицы над губой теперь гораздо более тусклая, чем раньше.

По мнению пластического хирурга, Мэдж сделала по крайней мере одну пластику носа. Он отметил, что на проанализированном им снимке 1986 года "кончик носа притуплен, а ноздри не выгнуты". Затем он сказал: "Но теперь нос стал более заостренным. И если присмотреться, то левая ноздря тоже немного выше правой".

Доктор предположил, что помимо ботокса ей делали повторные инъекции филлеров и жира, потому что ее скулы стали "намного, намного полнее". Это — результат "инъекций жира или наполнителей".

Затем врач сказал, что губы Мадонны "ненормальны" и совсем не похожи на губы, которые у нее были в 80-х, и, возможно, ей также добавили наполнитель в линию подбородка. Затем он высказал предположение, что поп-дива сделала подтяжку шеи и лазерную шлифовку.

Напомним, 11 октября сообщалось, как Мадонна получила свое прозвище "Мэдж". Мадонна не стала королевой поп-музыки в одночасье. За несколько десятилетий она заслужила это звание благодаря упорному труду, хорошей музыке и множеству спорных моментов.