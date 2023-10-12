59-летний Ленни Кравиц продемонстрировал отличную фигуру в новом клипе

Известный рок-музыкант Ленни Кравиц подтвердил, что его веганская диета и упражнения на свежем воздухе дают отличные плоды. В тизере нового клипа он позировал без одежды.

Ленни Кравиц, которому уже исполнилось 59 лет, продемонстрировал, что находится в отличной форме, снявшись без одежды для своего нового клипа. Пока рок-музыкант опубликовал только тизер трека TK421. Ленни прославился не только своей музыкой, но и громкими романами. Он встречался даже с Николь Кидман. Об этом пишет Daily Mail.

В среду 59-летний певец и гитарист поделился в Instagram отрывком из своего будущего музыкального клипа TK421, который мало что оставил для воображения.

Ленни Кравиц в новом клипе

В коротком видео, в котором показана фанк-песня в духе некоторых из его самых больших хитов, Ленни позировал в скудных одеяниях, а потом и вовсе без одежды.

"TK421 Музыкальное видео. Завтра. 12:00 по восточному времени / 17:00 по тихоокеанскому времени", — объявил Кравиц в подписи.

Непонятно, что значит название песни, но ТК-421 — это позывной имперского штурмовика из "Звездных войн" 1977 года.

Этот штурмовик охранял "Тысячелетний сокол" Хана Соло на борту "Звезды Смерти".

После штурмовик был убит, а Люк Скайуокер носил его доспехи, пытаясь спасти вместе с Ханом Соло принцессу Лею.

Впрочем, Ленни Кравиц больше ни на что не намекнул. Но короткого и откровенного видео хватило, чтоб все знакомые певца и его фанаты отметили в комментариях, что они поражены его отличной формой.

Многие написали, что посмотрели ролик "несчетное количество раз".

Его последним студийным альбомом стал Raise Vibration 2018 года, который вошел в топ-40 чарта альбомов Billboard 200.

Два года назад Ленни Кравиц в расстегнутой рубашке позировал для Men's Health и рассказал о своих тренировках.

Оказалось, что он живет на Багамских островах и тренируется в джунглях.

Ленни Кравиц два года назад Фото: Instagram lennykravitz

"Моя лучшая форма не в прошлом, она прямо сейчас передо мной. Мы повышаем перед собой эту планку, когда становимся старше. Я разместил несколько гантелей рядом с кокосовой пальмой, которая стала моей скамьей. Я занимаюсь на этой кокосовой пальме. Я тренируюсь в джунглях", — рассказал музыкант.