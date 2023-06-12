Шер и Том Круз, Лив Тайлер и Хоакин Феникс: самые неожиданные романы Голливуда

После романа Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, казалось, что более странную пару невозможно представить, но в Голливуде часто случают романы между полными противоположностями.

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На прошлой неделе стало известно, что известный актер Билл Мюррей начал встречаться с известной певицей Келис. А до этого поклонником Тимоти Шаламе изумил тот факт, что звезда "Дюны" завел роман с Кайли Дженнер. Но, как оказалось, что это не самые неожиданные пары Голливуда. О них написало издание Daily Mail.

Так, про роман Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер известно немного: пара тщательно скрывает свои отношения. Инсайдеры рассказали, что это началось в январе и роман начался после внезапной встречи Тимоти и Кайли на показе мод Жана-Поля Готье.

Согласно источникам, Кайли проводит много времени в особняке Тимоти и они очень "привлекают друг друга".

"Их отношения находятся на деликатной стадии. Они могут перейти на новую ступень, но пока не решаются", — рассказывал инсайдер.

Еще одним неожиданным союзом оказались отношения Билла Мюррея и исполнительницы хита Milkshake. Мюррей старше Келис почти на 30 лет, но паре явно комфортно вместе.

Но если эти пары кажутся вам странными, то в истории Голливуда были и куда более неожиданные романы, когда можно было сказать лишь: "противоположности притягиваются".

Шер и Том Круз

Шер было 39 лет, когда она впервые встретилась с многообещающим актером Томом Крузом в 1985 году.

Шер и Том Круз

Говорят, что пара познакомилась на свадьбе Мадонны и Шона Пенна и быстро поладила, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте. Они были на вечере в Белом доме, чтобы привлечь внимание к дислексии. А потом начался их короткий, но яркий роман.

Позже Шер назовет Тома Круза одним из своих "пятерых лучших" любовников. А она встречалась с Вэлом Килмером, Джином Симмонсом, Уорреном Битти, Эриком Клэптоном, Майклом Болтоном и Томми Ли.

"Тогда он не был саентологом. Он отличный парень. Человек, которого я знала, был отличным и милым парнем", — рассказывала Шер, после расставания они остались друзьями и певица часто говорила, что не понимает, что Круз нашел в саентологии, которая в итоге разрушила два его брака.

Синитта и Брэд Питт

Певица Синитта была на пике своей славы, когда в конце 1980-х познакомилась с малоизвестным актером по имени Брэд Питт.

Пара встречалась два года, но застенчивому Питту было трудно угнаться за своей девушкой, любящей вечеринки, и отношения развалились.

Синитта и Брэд Питт

"Я думаю, что была для него слишком дикой", — рассказывала певица. К тому же их роман не выдержал испытание расстоянием. Питт постоянно был на съемках, а когда был дома, то хотел романтики вдвоем, а не веселиться в клубах.

"Он базировался в Лос-Анджелесе и должен был быть там на прослушиваниях и съемках, а я была в турне. У нас не было Интернета или WhatsApp в конце 80-х, все, что у нас было в те дни, это факс, телефон или автоответчик", — рассказывала певица, жалуясь, что отправляла Брэду Питту 40-страничные факсы, а он отвечал одним словом.

Тем не менее, бывшая пара осталась друзьями, и Брэд даже написал ей поздравление, когда она усыновила двоих детей в 2008 году.

Лив Тайлер и Хоакин Феникс

Лив Тайлер и Хоакин Феникс – звездные актеры, но они кажутся слишком разными. Однако они встречались. И Лив даже называла Феникса своей "первой любовью".

Они познакомились в середине 1990-х на съемках фильма "Изобретая Эбботов". Лив Тайлер говорила, что это была любовь с первого взгляда.

Лив Тайлер и Хоакин Феникс Фото: Getty Images

"Я просто надеялась и молилась, что буду любить его вечно", — рассказывала Лив позже. Сам Феникс говорил, что "обрел лучшего друга".

Они дружат до сих пор и Лив Тайлер считает Хоакина и его сестер своей семьей.

Николь Кидман и Ленни Кравиц

Николь Кидман и Ленни Кравиц начали встречаться после громкого разрыва с Томом Крузом в 2001 году.

Несмотря на попытки скрыть свои отношения от внимания, пара, которая, как сообщается, встречалась в течение года, часто была замечена вместе в Нью-Йорке.

В 2007 году в интервью Vanity Fair Николь намекнула, что они с Ленни даже какое-то время были помолвлены, но, к сожалению, ничего не вышло.

Николь Кидман и Ленни Кравиц

"Это было просто неправильно. Я не была готова. Мы не были готовы", — говорила актриса.

Несмотря на разрыв, Ленни и Николь остались друзьями, а с дочкой Ленни – Зои Кравиц, Николь Кидман снималась в сериале "Большая маленькая ложь". Сам Ленни называл свою бывшую "потрясающей".

Джанет Джексон и Мэттью Макконахи

В начале нулевых Мэттью Макконахи был одним из самых востребованных актеров Голливуда благодаря своим ролям в фильмах "Как отделаться от парня за 10 дней" и "Неудача на старте".

Джанет Джексон и Мэттью Макконахи Фото: Getty Images

Говорят, что с Джанет он познакомился на церемонии "Грэмми" в 2002 году, когда они вместе вручали награду. Но, когда они оба подтвердили роман, то отметили, что это была очень короткая связь.

Пит Дэвидсон и Кейт Бекинсейл

Пит Дэвидсон известен, как главный сердцеед Голливуда. У него даже был долгий роман с Ким Кардашьян, связь с Арианой Гранде, Эмили Ратаковски и многими другим.

Но в 2019 году у Пита Дэвидсон был роман с Кейт Бекинсейл несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте.

Пит Дэвидсон и Кейт Бекинсейл

Они страстно целовались на хоккейном матче в Нью-Йорке. И флиртовали на "Золотом глобусе".

Позже Пит рассказывал, что "все его дяди взбесились", когда он начал встречаться с Кейт. А в интервью Charlamagne Tha God в феврале 2020 года Пит сказал: "Кейт — одна из самых забавных девушек, которых я когда-либо встречал". По его словам, они оба были не готовы к долгим отношениям, сам он попал в реабилитационный центр, а Кейт была занята работой.

Напомним, ранее Фокус писал обо всех девушках, с которыми встречался Пит Дэвидсон.