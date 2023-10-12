"Перестали расти летом": трихолог рассказала, почему выпадают волосы, и как это остановить

Сложно найти человека, который бы хоть раз в жизни не сталкивался с проблемой выпадения волос. Однако осенью это случается у каждого второго. Эксклюзивно для Фокуса трихолог Ольга Пятун рассказывает почему осенью выпадают волосы, и что делать, чтобы не растерять свою густую шевелюру.

Волосы стали тусклыми, электризуются и беспощадно выпадают... И почему-то все это случается с наступлением осени. Вы будете удивлены, но сезонное выпадение волос — это результат вашего образа жизни и заботы о своем здоровье. И волшебной таблетки или маски для волос, которая прекратит выпадение, не существует. Трихолог-реабилитолог, тритментолог, член ассоциации трихологов Украины Ольга Пятун рассказала Фокусу об истинных причинах выпадения волос и о том, как его избежать.

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"С наступлением осени ко мне все чаще начинают обращаться именно с проблемой сезонного выпадения волос. Сезонного, потому что оно начинается каждую осень. Часто такое выпадение останавливается и качественный рост возобновляется без посторонней помощи, но бывают случаи, когда волосы становятся редкими, и рост не восстанавливается. В таком случае необходимо разобраться с причинами выпадения, чтобы помогать волосам восстановить свой рост", — говорит Ольга Пятун.

Почему выпадают волосы?

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Рост волос протекает циклично. Цикл активного роста длится несколько лет (фаза анагена), затем наступает период отдыха на несколько месяцев (фаза телогена). В это время старые волоски выпадают, давая место новым волосам.

"Количество волос зависит от наследственности, образа жизни, гормонального фона и даже цвета. Взрослый человек имеет в среднем 100 тысяч волос. Наибольшее количество волос у блондинов — до 150 тысяч", — отмечает трихолог.

Норма соотношения волос, находящихся в стадии активного роста к волосам в стадии выпадения составляет 12:1.

Причины выпадения волос

Фото: Freepik

Почему же мы сталкиваемся так часто с проблемой выпадения именно осенью? Волосы, которые выпадают в начале осени перестали расти (перешли в стадию выпадения) еще 2 -3 месяца назад, то есть еще летом. Эксперт отмечает, что на рост волос влияет много факторов, среди которых:

Накопление токсинов в межклеточном пространстве вследствие жизнедеятельности клеток.

Сбои в работе организма, вредная пища, прием лекарственных средств, курение, алкоголь.

Зашлакованность микрососудов, застои лимфы.

Стресс.

Гормональный дисбаланс.

Нехватка сна и физической активности.

Желудочно-кишечные расстройства.

Болезнь печени, нарушение функции почек.

УФ-лучи.

Оксидативная нагрузка.

"Летом на кожу и волосы влияет активное солнечное излучение и, как следствие, мы сталкиваемся с оксидативным стрессом — это дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами в организме. Свободные радикалы — кислородные молекулы с нечетным количеством электронов. Они могут вызвать в организме длинную цепь химических процессов, которые легко вступают в реакцию с другими молекулами. Эти реакции называются окислением. Свободные радикалы запускают каскадную реакцию перекисного окисления липидов, разрушают белки и нуклеиновые кислоты, что приводит к разрушению клеточных структур. Эти процессы лежат в основе многих воспалительных, нейродегенеративных, злокачественных и возрастных изменений тканей, в том числе и кожи и фолликула волос. Именно в результате такой нагрузки многие фолликулы прекращают активный рост и переходят в стадию выпадения", — отмечает Ольга Пятун.

Чтобы не столкнуться с сезонным выпадением осенью, о защите волос и кожи необходимо позаботиться еще летом: носить головные уборы, сбалансировано питаться, делать салонные детокс-программы для кожи головы и профессиональные реконструкции для волос.

"Правильно подобранные салонные реконструкции помогут сохранить качество волос, а детокс-программы — уменьшить оксидативную нагрузку на фолликулы", — говорит трихолог

Если волосы выпадают

Фото: Freepik

Если вы все же столкнулись с сезонным выпадением волос, необходимо помочь организму восстановить рост. Для этого надо проверить, нет ли дефицита микро и макро элементов. Идеально — сделать лабораторные анализы и по результатам компенсировать дефициты, но как минимум нужно сбалансировать свое питание. В рационе должны быть сезонные фрукты и овощи, бобовые, красное мясо и жирные сорта рыбы.

"Необходимо нормализовать сон, пить достаточно воды, избегать стресса, заниматься спортом. То есть, чтобы обеспечить хороший рост волос, нам необходимо правильно питаться и вести здоровый образ жизни, быть здоровыми", — отмечает эксперт.

Если выпадение продолжается несколько месяцев, ваш привычный пробор стал шире, то стоит обратиться за консультацией к трихологу или трихологу-реабилитологу.

Фото: Freepik

"На консультации с помощью трихоскопа мы сможем оценить интенсивность роста волос, наличие пустых фолликулов, состояние кожи, активность сальных и потовых желез и при необходимости простимулировать рост волос", — говорит. Ольга Пятун.

Как видите, на волосы влияет не только косметические средства и время года, но и образ жизни, питание и физическая активность. Заботьтесь о своем здоровье, вовремя закрывайте дефициты, следите за питанием и тогда есть большая вероятность никогда не узнать, что такое выпадение волос.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.