15 колец за 24 года брака: Виктория Бекхэм и ее коллекция обручальных колец

49-летняя звезда за 24 года брака накопила целую коллекцию обручальных колец, подаренных ей мужем Дэвидом.

Виктория и Дэвид Бекхэм уже давно являются примером крепкого брака. Они женаты 24 года и до сих влюблены друг в друга. Когда Дэвид Бекхэм делал ей предложение, он, конечно, подарил Spice Girl кольцо, но оказалось, что на этом он не остановился. Так что теперь у Виктории есть выбор, а для других звездных мужей – недосягаемый идеал. Об этом пишет Elle.

49-летняя бывшая Spice Girl регулярно меняет кольцо на том самом пальце, в зависимости от наряда и настроения.

Ее первое помолвочное кольцо из желтого золота украшал бриллиант в три карата огранки "маркиз". Его Дэвид подарил Виктории, когда сделал предложение в 1998 году. Говорили, что в то время футболист потратил на камень 85 000 долларов.

Обручальные кольца Виктории Бекхэм

После того, как они с Дэвидом связали себя узами брака, Виктория стала носить простое платиновое кольцо, усыпанное мелкими бриллиантами. Так называемое "кольцо вечности".

В 2003 году Виктория продемонстрировала еще одно обручальное кольцо с бриллиантом изумрудной огранки и багетами по бокам, оправленными в платину.

В 2004 году, чтобы отпраздновать ее 30-летие, Дэвид подарил Виктории кольцо с бриллиантом цвета розового шампанского овальной формы. Сообщается, что на тот момент кольцо стоило 1,1 миллиона долларов.

Виктория Бекхэм и одно из ее потрясающих обручальных колец Фото: Instagram victoriabeckham

В следующем, 2005 году, Дэвид подарил Виктории огромный бриллиант грушевидной огранки — возможно, ее самое большое кольцо, весом в колоссальные 17 каратов, — чтобы заменить розовый бриллиант. Оно закреплено на кольце с бриллиантовым паве и является одним из колец, которые она до сих пор регулярно носит.

Уже на следующий год Виктория продемонстрировала желтом бриллиант изумрудной огранки. Огромный бриллиант оправлен в желто-золотое паве, подчеркивающее цвет. Она регулярно носила это кольцо с двумя огромными "кольцами вечности" по бокам.

Впрочем, в 2007 году Виктория уже щеголяла с огромным изумрудом огранки "кушон" в платиновой спиральной оправе.

Виктория Бекхэм и одно из ее потрясающих обручальных колец Фото: Getty Images

Уже на следующий год Виктория получила в подарок ще один большой бриллиант изумрудной огранки в 15 карат от Chopard и весит 15 карат.

А после два года подряд Виктория появлялась с новыми кольцами: сначала это был огромный рубин, а потом сапфир сочного синего цвета.

После был еще один розовый бриллиант, а потом круглый бриллиант, который Виктория носила, не снимая, несколько месяцев, но уже давно не надевала.

Виктория Бекхэм и одно из ее потрясающих обручальных колец Фото: Instagram victoriabeckham

В 2015 году Виктория Бекхэм дебютировала с лунным камнем в платиновом ободке, инкрустированном бриллиантами. А потом продемонстрировала бриллиант квадратной огранки. Она дебютировала с ним в Каннах в 2016 году.

А в 2018 году Виктория в Нью-Йорке показала новый подарок от любимого супруга: желтый бриллиант квадратной огранки.

В июле Виктория и Дэвид отпраздновали 24-ю годовщину свадьбы. В Instagram, чтобы отметить это событие, пара поделилась множеством воспоминаний.

Она подписала изображения: "Все еще держась за руки и все еще смеясь (не только над тобой), я так тебя люблю, @davidbeckham xx".

Тем временем Дэвид отдал приятную дань уважения "лучшей жене, маме и собутыльнику", опубликовав старый снимок. Пара часто постит старые фото друг друга в честь разных праздников.