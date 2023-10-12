Кейт Миддлтон и принц Уильям с завязанными глазами приняли участие в турнире по голболу

Несмотря на то, что у Кейт Миддлтон все еще была сильно забинтована рука, она активно двигалась на спортивной площадке.

Принц и принцесса Уэльские 12 октября приняли участие в спортивных состязаниях в Национальном спортивном центре Бишам-Эбби в Беркшире вместе со студентами в рамках мероприятий, посвященных Дню психического здоровья, сообщает Mirror.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с завязанными глазами участвовали в игре в голбол с восхищенными студентами в рамках празднования Дня психического здоровья.

Во время своего визита Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в нескольких занятиях с юными спортсменами и родителями. Пара с завязанными глазами сыграла в голбол — паралимпийском виде спорта для слабовидящих. На глаза им одели специальные повязки, чтобы понять, как чувствуют себя люди с плохим зрением. Они ориентировались на звук.

Несмотря на то, что у Кейт Миддлтон все еще была сильно забинтована рука в результате инцидента с прыжком на батуте дома в Виндзоре, она активно двигалась на спортивной площадке. Кейт была одета в белую футболку, джинсы и белые кеды. Принц Уильям — синие штаны, кофту, рубашку и кеды оливкового цвета.

Среди присутствующих также были представители SportsAid, в том числе паралимпийская чемпионка по плаванию Элли Симмондс и чемпионка Содружества по нетболу Ама Агбезе.

Напомним, 5 октября сообщалось, что Кейт Миддлтон посетила общественный центр, для поддержки украинцев. Принцесса Уэльская помогла упаковать посылки с гуманитарной помощью для Украины.