В Париже магазин предложил посетителям ограбить его, но при одном условии (видео)

Покупатели были не в курсе, что за человек выдает себя за охранника магазина.

Во Франции один из брендов спортивной одежды, в частности товаров для бега, придумал, как мотивировать своих клиентов заниматься спортом, и разработал очень оригинальную рекламную кампанию в Париже под названием "Ограбь, чтобы получить", пишет Brand News.

Администрация бренда на полном серьезе предлагает своим клиентам украсть любую понравившуюся вещь с витрины и сбежать. Если охранник магазина их не догонит, они имеют полное право оставить украденную вещь себе.

В чем же тут подвох, спросите вы. А в том, что в качестве охранника бренд нанял одного из лучших спринтеров Франции Микаэля Зезе.

Мужчина спокойно стоит у двери и готов броситься вдогонку за каждым из любителей легкой наживы.

Из 74 покупателей-"грабителей" убежать от Микаэля удалось только двоим.

Видеоролик, как происходят ограбление и погоня, опубликовали на сайте бренда.

Авторы идеи – агентство Betc Paris. Ее целью является вернуть спорт в центр внимания, учитывая, что увлечение бегом в последние годы пошло на спад.

Снял видео Виктор Селье, а продюсером выступила компания Soldats.

"Distance — это концептуальный магазин, вдохновленный искусством, модой и дизайном. Но нашим приоритетом всегда было делиться советами и предлагать спортсменам лучшее оборудование для улучшения результатов. Для меня было честью пригласить наше сообщество испытать себя против одного из самых быстрых спортсменов. Мы также рады, что Зезе оказался достаточно быстр и не допустил превращения этой операции в финансовую катастрофу", — рассказал Гийом Понтье, основатель Distance.

Ранее Фокус писал, что в центре Парижа ограбили ювелирный магазин Piaget. Убытки составили около 15 миллионов евро.