С чем сочетать кардиган осенью 2023: пять модных идей на каждый день

Кардиган — такой же незаменимый атрибут осени, как шапка, шарф или пальто.

Теплый уютный кардиган — незаменимая вещь осенью с ее непредсказуемой погодой. Он так же хорошо согревает зимой, становясь частью многослойного ансамбля. Чаще всего их носят с джинсами или брюками, однако это — лишь мизерная часть ансамблей, которые можно создать с этим предметом гардероба. С чем сочетать кардиган, рассказали эксперты ресурса Who What Wear. Любой из этих примеров можно взять на вооружение, чтобы всегда выглядеть стильно и к месту, а также не замерзнуть.

Кардиган и строгие брюки

Такой вариант идеально подходит для работы в офисе, а также для похода на встречу с друзьями и партнерами. Под кардиган можно подобрать базовую блузу, рубашку или футболку, а образ удачно завершат как туфли на шпильке, так и простые балетки.

Фото: @SARAHLOUISEBLYTHE

Кардиган и синие джинсы

Сочетание кардигана и джинсов — это вневременная классика. Скинни, широкие, по фигуре джинсы отлично смотрятся с кардиганом. Причем можно выбрать как объемный кардиган, так и из более тонких тканей, чтобы уравновесить верх и низ.

Фото: @LENAFARL

Кардиган и шелковые брюки

Чтобы сделать свой образ еще более изысканным, обратите внимание на высокие ткани. Сочетайте свой любимый вязаный кардиган с брюками из шелка или атласа. Это новый тренд, однако в последнее время он набирает все большую популярность.

Фото: @MARINA_TORRES

Кардиган и юбка-макси

Желая почувствовать моду, примерьте свой образ с юбкой макси, чтобы соответствовать одной из главных тенденций сезона. Юбка может быть как из легких тканей, так и более плотная.

Фото: @MODESTMIRA_

Кардиган и легкие брюки

Кардиганы можно легко застегнуть до конца и носить, как топ, надев их под легкие брюки. Такой вариант подходит для теплых осенних дней.

Фото: @FEMMEBLK

Ранее Фокус писал, с чем носить джинсы скинни осенью 2023.