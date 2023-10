Почему с возрастом сложно похудеть: эксперты назвали 5 главных причин

До 30 вы могли за неделю прийти в форму, всего лишь отказавшись от сладкого и мучного, но с возрастом, чтобы похудеть приходиться прилагать максимум усилий. Эксперты объяснили, почему так происходит.

Ни для кого не секрет, что с возрастом ваше тело претерпевает множество изменений. Одна из самых сложных вещей, которую нужно принять, это то, что с возрастом худеть сложнее, а вот набрать лишние килограммы очень легко и быстро. Знайте, что вы не одиноки. Эксперты объясняют, почему с возрастом не так легко сбросить лишний вес и как с этим справиться. Об этом пишет Eat This, Not That.

Гормональные изменения

Точно так же, как ваше тело меняется с возрастом, меняются и ваши гормоны. Эми Шапиро, магистр медицинских наук, доктор медицинских наук, объясняет: "Происходит изменение гормонов, как у мужчин, так и у женщин. Женщины испытывают падение уровня эстрогена во время менопаузы, что связано с увеличением брюшного жира. Мужчины испытывают падение уровня тестостерона, уменьшая его регулирующее воздействие на распределение жира, мышечную силу и мышечную массу".

Мужчины и женщины также могут испытывать снижение уровня гормонов роста с возрастом. По словам Шапиро, основная функция гормона роста — сохранение мышц и силы. Это снижение также снижает уровень метаболизма в состоянии покоя. Например, вы можете заниматься спортом, правильно справляться со стрессом и соблюдать здоровую диету, чтобы облегчить большинство симптомов, связанных с менопаузой.

Изменения в режиме сна

С возрастом вы можете заметить, что ваш режим сна меняется. Вам может потребоваться больше времени, чтобы заснуть, и вы можете часто просыпаться ночью или даже просыпаться утром раньше, чем обычно. "Бессонница влияет на нарушение регуляции нейроэндокринной системы контроля аппетита, что приводит к изменению скорости метаболизма", — говорит Шапиро. "Когда продолжительность сна ограничена, уровень грелина (гормона голода) повышается, что может привести к увеличению потребления пищи и неправильному выбору высокоэнергетической пищи".

Важно определить, что является причиной бессонницы. Незначительные изменения, такие как отказ от мобильного телефона перед сном, медитация или даже смена подушки, могут помочь. Если нет, то, вероятно, пришло время поговорить с семейным врачом.

Возрастная потеря мышечной массы

Если вы еще не знали, после 30 лет вы начинаете терять мышечную массу. Фактически, исследования показывают, что мышечная масса может уменьшаться на целых 3–8% каждые 10 лет после достижения 30-летнего возраста. Этот процент становится еще выше, когда вам исполняется 60 лет.

"Естественно, с возрастом вы теряете мышечную массу", — объясняет Шапиро. "Поскольку мышцы потребляют больше калорий, чем жировая масса, количество калорий, которые вы сжигаете во время отдыха, также снижается". Излишне говорить, что вам нужно постоянно поддерживать мышечную массу, чтобы сбросить вес.

Снижение активности

Физическая активность полезна для ума, тела и души, а также для ваших усилий по снижению веса. С возрастом это становится все более необходимым. "Помимо потери мышечной массы, снижение мышечной силы и выносливости/выносливости может привести к физической бездеятельности или снижению желания тренироваться", — говорит Шапиро.

Так что, если вы ведете малоподвижный образ жизни, пришло время это исправить. Например, силовые тренировки часто упускаются из виду, но это один из самых полезных видов упражнений, которые вы можете включить в свой распорядок дня; он заставляет вас двигаться и решает проблему возрастной потери мышечной массы.

Более медленный метаболизм

По словам диетолога Лизы Янг "с возрастом обмен веществ замедляется из-за уменьшения мышечной массы, на что влияют такие факторы, как пол и масса тела".

Что делать с этим неприятным замедлением метаболизма? Что ж, один из способов решения этой проблемы — контролировать размер порций во время еды. Этого можно добиться, используя тарелки и миски меньшего размера и есть, только когда вы голодны.

"Размер порций так же важен, как и то, что вы едите", — говорит нам Шапиро. "Чрезмерное потребление чего-либо, даже белка, может превратиться в жир. Особенно когда обмен веществ с возрастом замедляется, еще важнее следить за тем, сколько вы едите. Прежде чем есть добавку, спросите себя, нужно ли вам это или нет, возможно это просто жажда".

С возрастом важно пересмотреть свой образ жизни, чтобы убедиться, что вы ведете активный образ жизни и оптимизируете свои шансы на похудение.

