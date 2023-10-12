Топ-7 напитков для похудения, которые нужно пить перед сном

Плохой сон связан с увеличением веса, дисбалансом гормонов, сильным голодом на следующий день, а также проблемами с уровнем сахар в крови. Чтобы избежать всех этих проблем, важно знать, какие напитки пить перед сном.

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Чтобы добиться качественного сна, нужно внимательно следить за тем, что вы пьете, прежде чем отправиться в постель. Вероятно, вы знаете, что употребление кофеина и сахара перед сном может нарушить ваш сон, но другие питательные вещества могут, наоборот, помочь вам нарастить мышечную массу, улучшить стабильность уровня сахара в крови и сжигать жир. Ложиться спать голодным также вредно для здоровья, но не стоит потреблять слишком много калорий перед сном, если ваша цель — похудеть. Вот семь напитков, которые можно пить на ночь, если вы хотите похудеть. Об этом пишет Mens Health.

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Молоко

Фото: Freepik

Стакан молока поможет вам спать крепче благодаря здоровой дозе триптофана и кальция, говорит нутрициолог Бриджит Мерфи. А достаточное количество сна означает меньше тяги к еде на следующий день. Молоко содержит много белка, который помогает поддерживать мышечную силу.

Виноградный сок

"Небольшой стакан 100-процентного виноградного сока перед сном может помочь вам уснуть и сжечь жир во сне", — говорит Мерфи.

Исследования, опубликованные в Cell Reports, показывают, что секреция инсулина в ночное время (вызванная потреблением простых углеводов, таких как соки) регулирует циркадные ритмы организма.

А исследование Международного журнала ожирения, проведенное в 2015 году, показало, что ресвератрол, антиоксидант, содержащийся в винограде, превращает белый жир, накапливающий калории, в бурый жир, который, наоборот, сжигает калории.

Ромашковый чай

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Горячая кружка этого успокаивающего чая повышает уровень глицина в организме — нейромедиатора, который расслабляет нервы и действует как легкое успокаивающее средство. Еще одна интересная особенность ромашки: она повышает температуру тела, на что организм реагирует резким охлаждением, убаюкивая вас. Более того, ромашка способствует улучшению контроля уровня глюкозы и снижению веса, считают эксперты.

Кефир

"Сделанный из кислого молока, этот богатый пробиотиками напиток воздействует на микробиом кишечника, повышая уровень полезных бактерий, способствуя правильному пищеварению и помогая более эффективно усваивать витамины и минералы", — говорит Мерфи.

Исследования, опубликованные в Британском журнале спортивной медицины, также связали употребление кефира с улучшением сна и улучшением физических показателей.

Вода

Фото: Freepik

Исследование показало, что употребление воды связано с более качественным сном и меньшей сонливостью в дневное время. А как вы знаете, качественный сон также может способствовать снижению веса.

Питьевая вода, конечно, является прекрасным балансом, конечно если не пить много воды на ночь, так как вам придется часто вставать, чтобы пописать. Поэтому пейте достаточно жидкости в течение дня и пейте разумное количество воды перед сном.

Протеиновый коктейль

Соя в виде молока или протеинового порошка содержит большое количество аминокислоты триптофана. Согласно исследованиям Бирмингемского университета, он может улучшить качество сна, действуя в качестве предшественника мелатонина, вызывающего сонливость. Мерфи отмечает, что триптофан не только помогает заснуть, но и снижает уровень кортизола, помогая бороться с жиром на животе.

Для получения максимальной пользы добавьте в протеиновый коктейль немного греческого йогурта, это обеспечит ваши мышцы щедрой порцией казеинового белка для лучшего восстановления после тренировки.

Казеиновый протеиновый коктейль

Фото: Freepik

Употребление белка прямо перед сном (если вы тренировались в течение дня) может помочь стимулировать восстановление мышц во время сна. Восстановление мышц – это то, что делает ваши мышцы сильнее.

Но то, насколько хорошо ваши мышцы восстанавливают свои белки за ночь, зависит от уровня доступных аминокислот, отмечают исследователи из Нидерландов в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.

Когда эти исследователи давали тренирующимся протеиновый напиток или плацебо непосредственно перед сном, они увидели, что скорость синтеза белка была примерно на 22 процента выше в группе белка, чем в группе плацебо. Это значит, что предположительно, казеиновый белок может быть более полезным, чем сывороточный, поскольку он переваривается медленнее.

Клетчатка

Если вы просто хотите обуздать голод перед сном, то употребление порошка клетчатки может быть полезным. "Она расширяется в желудке, и вы можете почувствовать себя достаточно сытым, чтобы заснуть", — говорит доктор медицинских наук Холли Лофтон.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.