Пейте натощак: 5 напитков, которые помогут улучшить здоровье сердца

Эти напитки, выпитые на голодный желудок, могут стать ценным дополнением к вашей заботе о здоровье сердца.

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Поддержание здорового сердца имеет решающее значение для общего благополучия, и один из способов поддержать его здоровье — это ввести в привычку простой утренний ритуал: употребление правильных напитков натощак. Эти напитки могут принести вашему здоровью ряд преимуществ: от снижения уровня холестерина до улучшения кровообращения. Об этом пишет Onlymyhealth.

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Вот некоторые напитки натощак, которые следует ввести в свой рацион питания для улучшения здоровья сердца.

Теплая вода с лимоном

Фото: Freepik

Начните свой день со стакана теплой воды с лимоном. Лимон богат витамином С и антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и снизить кровяное давление. Он также способствует нормализации пищеварения и детоксикации, поддерживая здоровое сердце.

Зеленый чай

Фото: Freepik

Зеленый чай богат антиоксидантами, известными как катехины, которые способствуют улучшению здоровья сердца. Чашка зеленого чая натощак может помочь снизить уровень холестерина и улучшить функцию кровеносных сосудов.

Свекольный сок

Фото: Pixabay

Свекольный сок является источником питательных веществ, включая нитраты, которые могут расширять кровеносные сосуды, что приводит к улучшению кровотока и снижению артериального давления. Употребление свекольного сока по утрам может также принести пользу вашему сердцу.

Молоко с куркумой

Фото: Freepik

Куркума содержит куркумин, мощное противовоспалительное соединение. Если смешать чайную ложку куркумы с теплым молоком, получится успокаивающий напиток, известный как золотое молоко. При регулярном употреблении он может помочь уменьшить воспаление и поддержать здоровье сердца.

Клюквенный сок

Фото: Freepik

Клюква богата антиоксидантами и полифенолами, которые могут поддерживать здоровье сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Выбирайте несладкий клюквенный сок, чтобы избежать употребления добавленного сахара.

Не забудьте проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион, особенно если у вас есть сопутствующие заболевания. Эти напитки натощак могут стать ценным дополнением к вашей повседневной жизни, но они должны дополнять хорошо сбалансированную диету и здоровый образ жизни, включающий регулярные физические упражнения и управление стрессом. Забота о своем сердце сегодня может привести к более счастливому и здоровому будущему.

Напомним, правильное питание, употребление соответствующих напитков и физическая активность могут помочь вам ускорить метаболизм.

Ранее Фокус писал о том, какие 6 питательных напитков помогут снизить высокий уровень холестерина.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.