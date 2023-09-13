Похудеть без диет: 5 напитков для ускорения медленного метаболизма

Не у всех высокий уровень метаболизма. Если ваша цель – похудение, вам необходимо ускорить метаболизм. И в этом могут помочь определенные напитки.

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Способность бороться с ожирением или похудеть во многом зависит от ваших повседневных привычек. Но скорость метаболизма вашего тела также играет очень важную роль. Если у вас медленный метаболизм, вам, естественно, будет труднее похудеть. Правильное питание, употребление соответствующих напитков и физическая активность могут помочь вам исправить это. К примеру, существуют полезные напитки для ускорения обмена веществ. Об этом пишет Health Shots.

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Почему у людей медленный обмен веществ?

Фото: Freepik

Всегда очень неприятно, когда вы прикладываете максимум усилий, но не достигаете своей цели по снижению веса быстро. Это может быть связано с медленным метаболизмом, который зависит от таких факторов, как генетика, возраст и мышечная масса, говорит доктор Анкит Потдар, консультант по общей и лапароскопической хирургии, больницы SRV, Горегаон, Махараштра.

Генетика играет важную роль, поскольку некоторые наследуют более медленный метаболизм. Определенные гены могут влиять на такие факторы, как эффективность сжигания калорий или функционирование гормонов щитовидной железы, которые играют роль в обмене веществ.

Фото: Freepik

Возраст также вносит свою лепту, поскольку с возрастом метаболизм имеет тенденцию снижаться, что приводит к замедлению сжигания калорий.

Люди с меньшей мышечной массой сжигают меньше калорий в состоянии покоя. Гормональные проблемы, такие как гипотиреоз, также могут замедлить метаболизм. Кроме того, факторы образа жизни, такие как малоподвижный образ жизни и сильное ограничение калорий, могут также повлиять на ваш обмен веществ.

Хотя у некоторых людей метаболизм может быть медленнее, общие факторы образа жизни, такие как диета, физические упражнения и сон, также играют значительную роль. А еще определенные напитки способны ускорить обмен веществ.

Зеленый чай

Фото: Freepik

Есть причина, по которой зеленый чай и потеря веса идут рука об руку. Он содержит катехины, которые являются антиоксидантами, ускоряющими обмен веществ. Выпивайте чашку-две зеленого чая каждый день, чтобы насладиться всеми его преимуществами для здоровья.

Яблочный уксус

Смешайте столовую ложку яблочного уксуса с водой и пейте перед едой. Это может помочь ускорить сжигание жира и снизить аппетит, поэтому вас не будет тянуть на нездоровые перекусы.

Лимонная вода

Лимоны полны питательных веществ, которые полезны для нашего организма. Помимо всего прочего, они богаты витамином С и поэтому могут улучшить обмен веществ и поддержать процессы детоксикации в организме.

Имбирный чай

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Имбирь может придать вкус вашим блюдам, а также творить чудеса, когда вы простужаетесь. "Имбирь обладает термогенными свойствами, а это означает, что он может слегка повышать температуру тела и, в свою очередь, ускорять обмен веществ", — говорит доктор Потдар. Пейте его с чаем, чтобы получить максимум пользы.

Чайный гриб

Этот ферментированный напиток, приготовленный из чая, сахара и симбиотической культуры бактерий и дрожжей, богат пробиотиками и антиоксидантами. Он способствует детоксикации и способствует улучшению пищеварения. В конечном итоге это все способствует усилению метаболизма.

Советы по увеличению метаболизма

Фото: Freepik

Помимо этих напитков, ускоряющих обмен веществ, есть определенные продукты и напитки, которые вы можете ограничить, если хотите избежать замедления метаболизма.

Сладкие напитки могут привести к увеличению веса и проблемам с обменом веществ. Вместо этого пейте воду, несладкий чай или черный кофе.

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, белый рис, макароны и выпечка, могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови и способствовать увеличению веса и проблемам с обменом веществ.

Трансжиры, часто встречающиеся в обработанных пищевых продуктах, таких как жареные продукты и выпечка, могут оказывать негативное воздействие на обмен веществ.

Продукты с высокой степенью обработки, такие как чипсы, печенье, фаст-фуд и упакованные закуски, как правило, содержат много калорий, нездоровых жиров, добавленного сахара и натрия, и все это может отрицательно влиять на обмен веществ.

Чрезмерное употребление алкоголя может нарушить нормальные метаболические процессы и способствовать увеличению веса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.