Как "разбудить" метаболизм и снова начать худеть: 4 совета от нутрициолога

Иногда борьба за идеальную фигуру оставляет последствия, одно из них — замедленный метаболизм. Это происходит тогда, когда организм устаёт играть по вашим правилам. Специально для Фокуса нутрициолог Наталья Козак рассказывает, как раскачать свой метаболизм, чтобы снова начать худеть

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Похудеть к лету, к Новому году, ко дню рождения... Женщины часто прибегают к жестким методам, чтобы привести свое тело в форму к определенной дате, после чего начинают жить привычной жизнью и есть привычную пищу. Постоянные похудения и наборы веса негативно отражаются на нашем обмене веществ, замедляя его. И может наступить время, что вы не сможете похудеть, даже если будете голодать Такое состояние называют метаболической адаптацией. Специалист по здоровому питанию, нутрициолог Наталья Козак рассказывает Фокусу, как себя вывести из этого состояния и заставить свой метаболизм снова работать на полную.

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Фото: Freepik

В эпоху навязанной красоты люди прибегают к различным жестоким диетам, поэтому очень высока вероятность, что человек впадет в метаболическую адаптацию. Это состояние, когда вес тела не падает даже когда калорийность чрезвычайно низкая. Причем человек может каждый раз садиться на новую диету, корректировать свое питание, однако, как бы ни старался, не получать того результата, который бы хотел. В результате мотивация падает, человек впадает в состояние психологического дисбаланса и еще больше задает это состояние, только ухудшая ситуацию.

"Такие "качели" приводят к расстройствам пищевого поведения и к еще большему обострению метаболической адаптации", — говорит нутрициолог.

Итак, как же расшатать свой метаболизм, чтобы организм снова начал постепенно терять вес.

Отпустить ситуацию

Фото: Freepik

"Во-первых, отпустить полностью эту ситуацию и дать себе возможность восстановиться, как морально, так и физически. То есть питаться сбалансировано, есть свою норму, ритмично и без перекусов", — говорит Наталья Козак.

Когда вы зацикливаетесь на процессе или на конкретных цифрах, вы морально становитесь зависимы от результата, а такой груз рано или поздно приведет к срыву. Расслабьтесь, поставьте себе цель — здоровье, хорошее самочувствие и настроение, а не конкретные цифры на весах, ограниченные определенным временем.

Быть физически активными

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Сидеть на диване — это удобно, но наш организм нуждается в движении. Особенно если вы столкнулись с замедлением метаболизма и не можете долгое время сбросить вес, начните тренироваться.

"Нужно устроить для себя нормальную физическую активность, которая будет предусматривать регулярность, нормальный отдых и восстановление. Лучше всего в этом случае будут работать силовые тренировки — в зале с гантелями. Поскольку они повышают чувствительность организма к инсулину, уровень метаболических реакций в организме в нашу пользу и дают нам возможность оздоровиться ментально. Ведь доказано, что силовые тренировки и весь спорт, который человек выполняет в свое удовольствие, повышает уровень защиты от депрессии и расстройств", — отмечает нутрициолог.

Закрыть дефициты

Фото: Freepik

"Со своим врачом-терапевтом позаботьтесь о закрытии своих дефицитов, которые могут возникнуть на фоне урезанного типа питания и когда организм придет к норме в плане дефицитов микроэлементов, нормального питания и регулярного движения, будет отклик. То есть человек четко поймет, что его тело оздоровилось, метаболические реакции стали протекать ритмично, в том темпе, как у обычных здоровых людей", — говорит нутрициолог.

Вполне возможно, что желание есть сладкое, которое заставляет вас срываться и переедать, вызвано, к примеру, дефицитом белка. Периодически нужно сдавать анализы и закрывать потребность в необходимых нутриентах, ведь от этого зависит как здоровье, так и здоровый вес.

Поработать с психологом

"На этот процесс нужно выделить время и, возможно, это лучше прорабатывать даже с психологом, поскольку такая поддержка даст лучший результат, чем если человек будет проходить этот путь в одиночку", — советует Наталья Козак.

К счастью, работа с психологом, это уже не стыдно, ведь существуют ситуации, когда такая работа помогает сэкономить массу времени и усилий. Если вы считаете, что самостоятельно не справитесь, что вам трудно, нужно разобраться, почему так происходит, обязательно обратитесь к специалисту.

Напомним, диетолог разрыла основные причины, почему вас неудержимо тянет на сладкое.

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