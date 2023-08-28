Як "розбудити" метаболізм та знову почати худнути: 4 поради від нутриціологині

Іноді боротьба за ідеальну фігуру залишає наслідки, один із них – сповільнений метаболізм. Це стається тоді, коли організм втомлюється грати за вашими правилами. Спеціально для Фокусу нутриціологиня Наталія Козак розповідає, як розкачати свій метаболізм, щоб знову почати худнути

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Схуднути до літа, до Нового року, до дня народження… Жінки часто вдаються до жорстких методів, щоб привести своє тіло у форму до певної дати, після чого починають жити звичним життям та їсти звичну їжу. Постійні схуднення та набори ваги негативно позначаються на нашому обміні речовин, сповільнюючи його. І може настати час, що ви не зможете схуднути, навіть якщо будете голодувати Такий стан називають метаболічною адаптацією. Фахівчиня зі здорового харчування, нутриціологиня Наталія Козак розказує Фокусу, як себе вивести з цього стану та змусити свій метаболізм знову працювати на повну.

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В епоху нав’язаної краси люди вдаються до різноманітних жорстоких дієт, тому дуже висока ймовірність, що людина впаде в метаболічну адаптацію. Це стан, коли вага тіла не падає навіть коли калорійність надзвичайно низька. Причому людина може щоразу сідати на нову дієту, коригувати своє харчування, проте, як би не старалась, не отримувати того результату, який би хотіла. Зрештою мотивація падає, людина впадає в стан психологічного дисбалансу і ще більше задає цей стан, лише погіршуючи ситуацію.

"Такі "гойдалки" призводять до розладів харчової поведінки й до ще більшого загострення метаболічної адаптації", — каже нутриціологиня.

Отже, як же розхитати свій метаболізм, щоб організм знову почав поступово втрачати вагу.

Відпустити ситуацію

Фото: Freepik

"По-перше, відпустити повністю цю ситуацію і дати собі можливість відновитися, як морально, так і фізично. Тобто їсти збалансовано, свою норму, ритмічно і без перекусів", — каже Наталія Козак.

Коди ви зациклюєтеся на процесі або на конкретних цифрах, ви морально стаєте залежні від результату, а такий тягар рано чи пізно призведе до зриву. Розслабтеся, поставте собі за мету — здоров’я, гарне самопочуття та настрій, а не конкретні цифри на вагах, обмежені певним часом.

Бути фізично активними

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Сидіти на дивані — це зручно, але наш організм потребує руху. Особливо якщо ви зіткнулися з уповільненням метаболізму та не можете довгий час скинути вагу, почніть тренуватися.

"Потрібно влаштувати для себе нормальну фізичну активність, яка передбачатиме регулярність, нормальний відпочинок та відновлення. Найкраще в цьому випадку будуть працювати силові тренування — в залі з гантелями. Оскільки вони підвищують чутливість організму до інсуліну, рівень метаболічних реакцій в організмі на нашу користь та дають нам можливість оздоровитися ментально. Адже доведено, що силові тренування та й увесь спорт, який людина виконує у своє задоволення, підвищує рівень захисту від депресії та розладів", — наголошує нутриціологиня.

Закрити дефіцити

Фото: Freepik

"Зі своїм лікарем-терапевтом потурбуйтеся про закриття своїх дефіцитів, які можуть виникнути на фоні урізаючого типу харчування і коли організм прийде до норми в плані дефіцитів мікроелементів, нормального харчування і регулярного руху, буде відклик організму. Тобто людина чітко зрозуміє, що її тіло оздоровилося, метаболічні реакції стали перебігати ритмічно, в тому темпі, як у звичайних здорових людей", — говорить нутриціологиня.

Цілком можливо, що бажання їсти солодке, яке змушує вас зриватися та переїдати, викликане дефіцитом білка. Періодично потрібно здавати аналізи та закривати потребу у необхідних нутрієнтах, адже від цього залежить як здоров’я, так і здорова вага.

Попрацювати з психологом

"На це треба дати час і можливо це краще пропрацьовувати з психологом, оскільки така підтримка дасть кращий результат, ніж якщо людина буде проходити цей шлях наодинці", — радить Наталя Козак.

На щастя, робота з психологом, це вже не соромно, адже існують ситуації, коли така робота допомагає зекономити масу часу та зусиль. Якщо ви вважаєте, що самотужки не впораєтеся, що вам важко, потрібно розібратися, чому так відбувається, обов’язково зверніться до фахівця.

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