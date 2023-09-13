Схуднути без дієт: 5 напоїв для прискорення повільного метаболізму

Не в усіх високий рівень метаболізму. Якщо ваша мета — схуднення, вам необхідно прискорити метаболізм. І в цьому можуть допомогти певні напої.

Related video

Здатність боротися з ожирінням або схуднути багато в чому залежить від ваших повсякденних звичок. Але швидкість метаболізму вашого тіла також відіграє дуже важливу роль. Якщо у вас повільний метаболізм, вам буде важче схуднути. Правильне харчування, вживання відповідних напоїв і фізична активність можуть допомогти виправити це. Наприклад, існують корисні напої для прискорення обміну речовин. Про це пише Health Shots.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Чому в людей повільний обмін речовин?

Фото: Freepik

Завжди дуже неприємно, коли ви докладаєте максимум зусиль, але не досягаєте своєї мети зі зниження ваги швидко. Це може бути пов'язано з повільним метаболізмом, який залежить від таких чинників як генетика, вік і м'язова маса, каже доктор Анкіт Потдар, консультант із загальної та лапароскопічної хірургії лікарні SRV, Горегаон, Махараштра.

Генетика відіграє важливу роль, оскільки деякі успадковують повільніший метаболізм. Певні гени можуть впливати на такі фактори як ефективність спалювання калорій або функціонування гормонів щитовидної залози, що відіграють роль в обміні речовин.

Фото: Freepik

Вік також вносить свою лепту, оскільки з віком метаболізм має тенденцію знижуватися, що призводить до уповільнення спалювання калорій.

Люди з меншою м'язовою масою спалюють менше калорій у стані спокою. Гормональні проблеми, такі як гіпотиреоз, також можуть уповільнити метаболізм. Фактори способу життя, як-от малорухливий спосіб життя й сильне обмеження калорій, можуть також вплинути на ваш обмін речовин.

Хоча в деяких людей метаболізм може бути повільнішим, загальні чинники способу життя, такі як дієта, фізичні вправи та сон, також відіграють значну роль. А ще певні напої здатні прискорити обмін речовин.

Зелений чай

Фото: Freepik

Є причина, чому зелений чай і втрата ваги йдуть рука об руку. Він містить катехіни, які є антиоксидантами, що прискорюють обмін речовин. Випивайте чашку-дві зеленого чаю щодня, щоб насолодитися всіма його перевагами для здоров'я.

Яблучний оцет

Змішайте столову ложку яблучного оцту з водою та пийте перед їжею. Це може допомогти прискорити спалювання жиру й знизити апетит, тож вас не тягнутиме на нездорові перекуси.

Лимонна вода

Лимони сповнені поживних речовин, які корисні для нашого організму. Крім усього іншого, вони багаті на вітамін С і тому можуть поліпшити обмін речовин та підтримати процеси детоксикації в організмі.

Імбирний чай

Фото: Pixabay

Імбир може надати смаку вашим стравам, а також творити чудеса, коли ви застуджуєтеся. "Імбир має термогенні властивості, а це означає, що він може злегка підвищувати температуру тіла та, зі свого боку, прискорювати обмін речовин", — каже доктор Потдар. Пийте його з чаєм, щоб отримати максимум користі.

Чайний гриб

Цей ферментований напій, приготований із чаю, цукру та симбіотичної культури бактерій і дріжджів, багатий на пробіотики й антиоксиданти. Він сприяє детоксикації та поліпшенню травлення. У підсумку це все сприяє посиленню метаболізму.

Поради щодо збільшення метаболізму

Фото: Freepik

Крім цих напоїв, що прискорюють обмін речовин, є певні продукти та напої, які ви можете обмежити, якщо хочете уникнути уповільнення метаболізму.

Солодкі напої можуть призвести до збільшення ваги та проблем із обміном речовин. Замість цього пийте воду, несолодкий чай або чорну каву.

Рафіновані вуглеводи, як-от білий хліб, білий рис, макарони та випічка, можуть спричиняти різкі стрибки рівня цукру в крові та сприяти збільшенню ваги й проблемам із обміном речовин.

Трансжири, що часто трапляються в оброблених харчових продуктах, таких як смажені продукти й випічка, можуть чинити негативний вплив на обмін речовин.

Продукти з високим ступенем обробки, як-от чипси, печиво, фаст-фуд і упаковані закуски, зазвичай містять багато калорій, нездорових жирів, доданого цукру та натрію, і все це може негативно впливати на обмін речовин.

Надмірне вживання алкоголю може порушити нормальні метаболічні процеси та сприяти збільшенню ваги.

Нагадаємо, дієтологиня розрила основні причини, чому вас нестримно тягне на солодке.

Раніше Фокус писав про те, як "розбудити" метаболізм і знову почати худнути: 4 поради від нутриціолога.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.