Пейте утром. Топ-3 напитка, которые помогут снизить уровень холестерина
Высокий уровень "плохого" холестерина вреден для здоровья, поскольку способствует образованию артериальных бляшек. По мере накопления бляшек они уменьшают приток крови к основным органам и тканям, что может привести к серьезным осложнениям со здоровьем.
Плохой холестерин, также известный как холестерин ЛПНП (липопротеин низкой плотности), представляет собой тип холестерина, который может накапливаться в стенках кровеносных сосудов и образовывать бляшки. По словам диетолога Экты Сингхвал, эти бляшки могут сужать и блокировать артерии, что приводит к состоянию, называемому атеросклерозом. Атеросклероз увеличивает риск различных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы, инсульты и заболевания периферических артерий. Об этом пишет The Indian Express.
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"Высокий уровень плохого холестерина вреден для вашего здоровья, потому что он способствует образованию этих артериальных бляшек, которые накапливаются и уменьшают приток крови к основным органам и тканям", — говорит диетолог.
Кроме того, Сингхвал отметила, что если бляшка разрывается, это может вызвать образование тромба, который может полностью блокировать кровоток, что приводит к сердечному приступу или инсульту. В то время как физические упражнения и соблюдение сбалансированной диеты способствуют снижению уровня плохого холестерина, также может помочь и ряд натуральных средств. К ним относятся напитки из различных ингредиентов, которые нужно пить по утрам.
Зеленый чай
Зеленый чай содержит катехины, которые, по словам Сингхвал, связаны с улучшением уровня холестерина и здоровьем сердца. "Лимонный сок и мед обеспечивают дополнительный вкус и потенциальную пользу для здоровья", — говорит диетолог.
- 1 чашка зеленого чая (заваренного);
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока;
- 1 чайная ложка меда;
- щепотка молотой корицы
Способ приготовления:
Заварите чашку зеленого чая, согласно инструкции.
Дайте чаю немного остыть.
Смешайте свежий лимонный сок и мед.
Сверху посыпьте щепоткой молотой корицы.
Хорошо перемешайте и наслаждайтесь напитком.
Золотое молоко с куркумой
Куркума содержит активное соединение под названием куркумин, которое обладает противовоспалительными свойствами и может положительно влиять на уровень холестерина в организме, отметила Сингхвал.
Ингредиенты:
- 1 чашка несладкого миндального молока (или любого растительного молока);
- 1/2 чайной ложки порошка куркумы;
- 1/4 чайной ложки молотого черного перца;
- 1 чайная ложка меда (по желанию для сладости);
- щепотка корицы (по желанию) для вкуса.
Способ приготовления:
Нагрейте миндальное молоко в кастрюле на медленном огне.
Добавьте порошок куркумы и молотый черный перец.
При желании добавьте мед и корицу и хорошо перемешайте.
Нагрейте смесь, пока она не станет теплой, но не закипит.
Налейте золотое молоко в чашку и насладитесь его восхитительным вкусом.
Свекольно-морковный сок
Свекла и морковь богаты антиоксидантами и пищевыми волокнами, которые поддерживают здоровье сердца и, по словам диетолога, потенциально помогают контролировать уровень холестерина.
Ингредиенты:
- 1 свекла среднего размера, очищенная и нарезанная;
- 2 большие моркови, очищенные и нарезанные;
- кусочек имбиря;
- 1 стакан воды.
Способ приготовления:
Нарезанные свеклу, морковь и имбирь положить в блендер.
Добавьте воду и перемешайте до получения однородной консистенции.
При желании процедите сок, чтобы удалить мякоть.
Перелейте сок в стакан и подавайте свежим.
Обратите внимание, что, хотя некоторые напитки могут способствовать общему здоровью сердца, для контроля уровня холестерина, важно поддерживать сбалансированную диету и вести активный образ жизни.
Помните, что эти утренние напитки не являются заменой медицинского лечения или лекарства для снижения уровня холестерина, назначенного вашим лечащим врачом. "Важно проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем или вы принимаете лекарства", — говорит Сингхвал.
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