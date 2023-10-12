Топ 7 напоїв для схуднення, які потрібно пити перед сном

Поганий сон пов'язаний зі збільшенням ваги, дисбалансом гормонів, сильним голодом наступного дня, а також проблемами з рівнем цукру в крові. Щоб уникнути всіх цих проблем, важливо знати, які напої пити перед сном.

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Щоб домогтися якісного сну, потрібно уважно стежити за тим, що ви п'єте, перш ніж відправитися в ліжко. Ймовірно, ви знаєте, що вживання кофеїну і цукру перед сном може порушити ваш сон, але інші поживні речовини можуть, навпаки, допомогти вам наростити м'язову масу, поліпшити стабільність рівня цукру в крові і спалювати жир. Лягати спати голодним також шкідливо для здоров'я, але не варто споживати занадто багато калорій перед сном, якщо ваша мета — схуднути. Ось сім напоїв, які можна пити на ніч, якщо ви хочете схуднути. Про це пише Mens Health.

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Молоко

Фото: Freepik

Склянка молока допоможе вам спати міцніше завдяки здоровій дозі триптофану і кальцію, каже нутриціолог Бріджит Мерфі. А достатня кількість сну означає менше тяги до їжі наступного дня. Молоко містить багато білка, який допомагає підтримувати м'язову силу.

Виноградний сік

"Невелика склянка 100-відсоткового виноградного соку перед сном може допомогти вам заснути і спалити жир уві сні", — каже Мерфі.

Дослідження, опубліковані в Cell Reports, показують, що секреція інсуліну в нічний час (викликана споживанням простих вуглеводів, таких як соки) регулює циркадні ритми організму.

А дослідження Міжнародного журналу ожиріння, проведене 2015 року, засвідчило, що ресвератрол, антиоксидант, який міститься у винограді, перетворює білий жир, що накопичує калорії, на бурий жир, який, навпаки, спалює калорії.

Ромашковий чай

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Гаряче горнятко цього заспокійливого чаю підвищує рівень гліцину в організмі — нейромедіатора, який розслабляє нерви і діє як легкий заспокійливий засіб. Ще одна цікава особливість ромашки: вона підвищує температуру тіла, на що організм реагує різким охолодженням, заколисуючи вас. Ба більше, ромашка сприяє поліпшенню контролю рівня глюкози та зниженню ваги, вважають експерти.

Кефір

"Зроблений з кислого молока, цей багатий на пробіотики напій впливає на мікробіом кишківника, підвищуючи рівень корисних бактерій, сприяючи правильному травленню і допомагаючи більш ефективно засвоювати вітаміни та мінерали", — каже Мерфі.

Дослідження, опубліковані в Британському журналі спортивної медицини, також пов'язали вживання кефіру з поліпшенням сну і поліпшенням фізичних показників.

Вода

Фото: Freepik

Дослідження показало, що вживання води пов'язане з більш якісним сном і меншою сонливістю в денний час. А як ви знаєте, якісний сон також може сприяти зниженню ваги.

Питна вода, звісно, є чудовим балансом, звісно, якщо не пити багато води на ніч, оскільки вам доведеться часто вставати, щоб пописати. Тому пийте достатньо рідини протягом дня і пийте розумну кількість води перед сном.

Протеїновий коктейль

Соя у вигляді молока або протеїнового порошку містить велику кількість амінокислоти триптофану. Згідно з дослідженнями Бірмінгемського університету, він може поліпшити якість сну, діючи як попередник мелатоніну, що викликає сонливість. Мерфі зазначає, що триптофан не тільки допомагає заснути, а й знижує рівень кортизолу, допомагаючи боротися з жиром на животі.

Для отримання максимальної користі додайте в протеїновий коктейль трохи грецького йогурту, це забезпечить ваші м'язи щедрою порцією казеїнового білка для кращого відновлення після тренування.

Казеїновий протеїновий коктейль

Фото: Freepik

Вживання білка прямо перед сном (якщо ви тренувалися протягом дня) може допомогти стимулювати відновлення м'язів під час сну. Але те, наскільки добре ваші м'язи відновлюють свої білки за ніч, залежить від рівня доступних амінокислот, зазначають дослідники з Нідерландів у дослідженні, опублікованому в журналі Nutrients.

Коли ці дослідники давали тим, хто тренується, протеїновий напій або плацебо безпосередньо перед сном, вони побачили, що швидкість синтезу білка була приблизно на 22 відсотки вищою в групі білка, ніж у групі плацебо. Це означає, що, імовірно, казеїновий білок може бути більш корисним, ніж сироватковий, оскільки він перетравлюється повільніше.

Клітковина

Якщо ви просто хочете приборкати голод перед сном, то вживання порошку клітковини може бути корисним. "Вона розширюється в шлунку, і ви можете відчути себе досить ситим, щоб заснути", — каже доктор медичних наук Голлі Лофтон.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.