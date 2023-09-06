Топ-6 поживних напоїв, які допоможуть знизити високий рівень холестерину

Один із найпростіших і найефективніших способів знизити рівень холестерину — включити поживні напої у свій розпорядок дня.

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Високий рівень холестерину збільшує ризик серцево-судинних захворювань, але внісши деякі зміни у свій раціон харчування, ви зможете знизити його. Один із простих та смачних способів зробити це — включити ці 6 поживних напоїв у свій щоденний раціон. Про це пише OnlyMyHealth.

Ось деякі напої, які можуть допомогти вам впоратися з високим рівнем холестерину.

Зелений чай

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Зелений чай містить антиоксиданти, які називаються катехінами, що допомагають знизити рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ. Одна-дві чашки на день можуть стати приємним доповненням до вашого здорового режиму харчування.

Смузі з вівсяного молока

Овес багатий розчинною клітковиною, яка допомагає знизити рівень холестерину. Змішайте вівсяне молоко з ягодами, бананом і жменею шпинату, і отримаєте смачний й поживний коктейль, корисний для вашого серця.

Цитрусові соки

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Апельсини, грейпфрути та лимони багаті на розчинну клітковину і містять сполуки, які допомагають знизити рівень холестерину. Склянка свіжовичавленого цитрусового соку вранці — чудовий та корисний спосіб почати свій день.

Мигдальне молоко

Несолодке мигдальне молоко з низьким вмістом насичених жирів може стати чудовою заміною класичного коров'ячого молока. Воно містить корисні жири і може сприяти зниженню рівня холестерину за умови використання у складі збалансованої дієти.

Чай із гібіскуса

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Було доведено, що чай з гібіскуса знижує рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ). Його природна терпкість робить його освіжаючим і корисним для здоров'я напоєм.

Смузі з насінням льону

Насіння льону багате на омега-3, які відомі своїми захисними властивостями. Додавання меленого насіння льону в смузі допоможе поліпшити здоров'я серця і впоратися з підвищеним холестерином.

Пам'ятайте, що, незважаючи на те, що ці напої можуть бути корисними для контролю рівня холестерину, вони мають доповнювати збалансовану дієту і здоровий спосіб життя. Скорочення споживання насичених жирів, збільшення споживання клітковини та фізична активність також є важливими компонентами підтримки здоров'я серця. Перш ніж вносити суттєві зміни у свій раціон, рекомендується проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що вони вам підходять.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця