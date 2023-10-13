Принц Эндрю очень упрям в вопросе переезда из королевского поместья, — эксперт

В Royal Lodge герцог Йоркский живет с 2004 года, поэтому не хочет покидать королевское жилье.

Принц Эндрю не хочет отпускать свой любимый дом в Royal Lodge. Об этом пишет ОК!.

Королевский эксперт Дженни Бонд рассказала, что сын королевы Елизаветы II "очень гордый и очень упрямый", чтобы переехать в Frogmore Cottage и оставить свой домик.

Принц Эндрю должен покинуть Royal Lodge, поскольку его дочери, принцесса Евгения и принцесса Беатрис, имеют собственные дома, а его бывшая жена Сара Фергюсон, как сообщается, приобрела жилье в Лондоне.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Принц Эндрю и принц Гарри Фото: Getty Images

"Он, похоже, полон решимости остаться [в домике]", — добавила Бонд.

"Теперь, кажется, его старший брат сказал ему, что он может остаться, но он должен платить по счетам", — добавила она, имея в виду короля Великобритании Чарльза ІІІ.

Герцог Йоркский имел разговор со своим братом в течение лета в их резиденции в замке Балморал относительно статуса Royal Lodge.

Чарльз хотел, чтобы Эндрю переехал в бывший дом принца Гарри и Меган Маркл Фрогмор-коттедж, несмотря на то, что бывший военнослужащий живет в своем доме с 2004 года.

Фрогмор-коттедж Фото: скриншот

74-летний монарх дал Эндрю "отсрочку от казни", согласно которой, если он заплатит за ремонт 30-комнатного особняка, ему позволят остаться.

Ранее в этом году он якобы уже заплатил более 200 000 фунтов стерлингов за ремонт крыши.

Принц Эндрю Фото: The Royal Family

Решение было принято после того, как принц Эндрю был лишен королевских и военных почестей его покойной матерью, королевой Елизаветой II, после его вероятной причастности к скандальному Джеффри Эпштейну.

Напомним, принц Эндрю скрывался в шотландской резиденции Балморал.

Также Фокус писал о том, что принц Эндрю был "оригинальным запасным".