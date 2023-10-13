"Я живу нормальной жизнью": Дольф Лундгрен рассказал о борьбе с раком (фото)

65-летний актер Дольф Лундгрен, несмотря на диагноз, уверенно смотрит в будущее.

Американский актер шведского происхождения, режиссер, сценарист, кикбоксер и культурист Дольф Лундгрен смотрит в будущее, несмотря на продолжающуюся борьбу с раком. Первоначально у 65-летнего мужчины диагностировали рак почки еще в 2015 году, и он проходил лечение, продолжая работать над "Акваменом" и " Кридом 2", сообщает Marca.

В 2021 году была обнаружена опухоль в печени и врачи сказали ему, что она неизлечима, но Лундгрен не позволяет заболеванию влиять на его образ жизни.

"Я живу нормальной жизнью. Я все еще принимаю пероральные лекарства, но это на меня особо не влияет. Я имею в виду, что побочных эффектов нет. Каждый день для меня – это благословение, и мне это очень нравится, и я чувствую себя очень хорошо по этому поводу", — сказал он.

Фото: Википедия

Диагноз Лундгрена

Дольф Лундгрен рассказал, когда его врач обнаружил у него опухоль в печени, то сказал ему: "Вам, наверное, следует сделать перерыв и проводить больше времени с семьей и так далее".

"Поэтому я как бы спросил его: "Как ты думаешь, как долго мне осталось?" он ответил: я думаю, два или три года, но по его голосу я понял, что, вероятно, это меньше", — поделился актер.

Дольф признает, что эта новость потрясла его и он подумал, что нужно проконсультироваться у другого доктора и получить еще одно мнение. Онколог Лундгрена доктор Александра Дракаки смогла вылечить рак почки, воздействуя на мутацию, которая часто встречается при раке легких.

"Если бы я пошел на другое лечение, у меня осталось бы около трех или четырех месяцев. Я не мог поверить, что разница будет настолько радикальной, что за три месяца ситуация сократилась на 20, 30%", — добавил Лундгрен.

Дольф Лундгрен смотрит в будущее

Шведский актер женился на 27-летней Эмме Крокдал еще в июле и дал понять, что его взгляды твердо устремлены в будущее. В 2024 году выйдет новый фильм о его жизни.

Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал Фото: instagram.com/dolphlundgren

Ранее сообщалось, что Дольф Лундгрен признался, что ему поставили смертельный диагноз. после неудачной операции услышал от врачей прогноз о будущем в "два-три года", однако он не был расстроен, поскольку прожил яркую и насыщенную жизнь.