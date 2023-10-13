Карди Би расплакалась, распаковав подарки от мужа в свой день рождения: что преподнес рэпер

Певица не скрывала эмоций, когда увидела, что лежало в коробках.

Американская хип-хоп-исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда Cardi B, настоящее имя которой Белкалис Марленис Альманзар, получила в свой день рождения от мужа, рэпера Offset, поистине роскошные подарки. Он не только усыпал весь их дом лепестками роз, заставил свечами и букетами, но и преподнес возлюбленной три сумочки Birkin.

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Празднование состоялось в ресторане Delilah в Западном Голливуде, и Карди Би была доведена до слез, увидев три оранжевые коробки, которые ей подарил супруг.

Достав из первой коробки ярко-розовую сумку Kelly из крокодиловой кожи за 92 тысячи долларов, артистка закричала от восторга. В другой коробке была особенно редкая сумка Faubourg Birkin стоимостью 298 тысяч долларов.

Раскрыв третью коробку, Карди Би извлекла из нее крокодиловую сумочку Birkin золотистого цвета, которая оценивается примерно в 72 тысячи долларов. Таким образом цена всех трех сумок составила около 463 тысяч долларов.

"Для меня ты всегда выходишь за рамки. Я люблю твою кожу, я люблю твое лицо, я люблю твое тело, твои лодыжки, я люблю твою душу, я люблю твое сердце, … я люблю твою веру, я люблю твой талант, я загрызу кого угодно ради тебя", – написала звезда в соцсети.

На торжествах по случаю своего 31-летия Карди Би была в длинном красном кружевном платье с глубоким декольте. Образ дополняли элегантная прическа, бриллиантовые украшения и огромные ногти, щедро украшенные стразами.

Карди Би и Offset поженились 20 сентября 2017 года, а уже в июле 2018-го на свет появилась их дочь Калче Киари Сэфас. Певица шокировала многих, когда подала на развод в сентябре 2020 года, хотя в конечном итоге помирилась с мужем. В сентябре 2021 года у пары появился сын по имени Вейв.

Ранее Фокус писал, что Карди Би подарила дочке сумку Hermes Birkin за 25 тысяч долларов на ее пятый день рождения.