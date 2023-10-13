Брэдли Купер "восхищен" началом романа с Джиджи Хадид
Звездную пару несколько раз замечали на свиданиях. Они двое воспитывают дочерей от предыдущих союзов.
48-летний американский актер Брэдли Купер "очень восхищен" началом своего романа с моделью Джиджи Хадид, 28, а инсайдеры утверждают, что он говорил друзьям, что звезда подиумов палестинского происхождения "точно его тип". Об этом пишет Daily Mail.
Звездная пара подогрела слухи о романе после того, как они были сфотографированы вместе, когда возвращались в Нью-Йорк в начале октября 2023 года на внедорожнике Брэдли после якобы романтической поездки.
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Согласно источнику, бывший бойфренд Ирины Шейк "снова хочет встречаться и иметь отношения". Однако инсайдер утверждает, что потенциальный новый союз разозлил бывшего возлюбленного Джиджи, 30-летнего певца Зейна Малика, от которого она воспитывает трехлетнюю дочь Хай.
"Брэдли в восторге от знакомства с Джиджи. Он давно не испытывал такого восторга от женщины", — рассказал инсайдер.
Источник также добавил, что молодая мама "точно его тип".
"Джиджи является хорошей матерью для своей дочери Хай, и Брэдли считает это очень привлекательным", — продолжил источник, утверждая, что супермодель также "набрала баллы" за то, что "поддерживает трезвость [Брэдли], которая для него чрезвычайно важна".
Актер также воспитывает дочь Лею от модели Ирины Шейк, с которой разошелся в 2019 году.
Напомним, Джиджи Хадид в свое время была влюблена в Брэдли Купера.
Также Фокус писал о первом свидании Джиджи Хадид и Брэдли Купера.