"Солнышко" Джессика Смит из популярного сериала "Телепузики" скоро станет мамой (фото)

Ее поклонники в комментариях к сообщению шутя отметили, что теперь у актрисы будет "собственное солнышко".

Британская актриса 27-летняя Джессика Смит, сыгравшая ребенка-солнышко в "Телепузиках", объявила, что беременна первенцем. Об этом актриса написала в Instagram.

Смит, исполнявшая роль в шоу с 1997 по 2001 год, 10 октября поделилась этой новостью и опубликовала в социальной сети снимок УЗИ. Ее поклонники в комментариях к сообщению шутя отметили, что теперь у актрисы будет "собственное солнышко".

Интересно, что она снималась в "Телепузиках", когда ей было всего 9 месяцев, а весь съемочный процесс занял лишь 20 минут.

Фото: instagram.com/j.smith_1995

Сериал "Телепузики"

"Телепузики" — британский детский сериал производства BBC. Авторы идеи — Энн Вуд и Энди Дэвенпорт. Премьера сериала состоялась 31 марта 1997 года. Герои сериала "телепузики" — человекообразные плюшевые существа с антеннами на головах и телеэкранами на животе Тинки Винки, Дипси, Лаа-Лаа и По. Показ завершился 5 января 2001 года, в общей сложности было показано 365 серий. Сериал 58 раз перевыпускался на видео, а позднее — на DVD.

После завершения оригинального шоу в 2001 году, в 2014 году на CBeebies в Великобритании состоялась премьера перезапуска с новым ребенком-солнцем в главной роли. Сериал завершился в августе 2018 года после 120 серий.

7 января 2014 года на YouTube появилась официальная страница этого сериала, где с 2015 года демонстрируются новые серии.

Напомним, 10 октября Фокус писал о том, что Лилия Ребрик ждет третьего ребенка. Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик сообщила, что беременна в третий раз.