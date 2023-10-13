Принцесса Евгения впервые показала обоих сыновей (фото)

Не исключено, что фото было сделано принцем Гарри, когда он вместе с женой гостил у своей кузины в прошлом месяце.

33-летняя принцесса Евгения в честь пятой годовщины брака с бизнесменом Джеком Бруксбэнком опубликовала на своей странице в соцсети трогательное видео по этому случаю, где, среди прочего, показала обоих своих детей – сыновей Августа и Эрнеста. Это первое семейное фото королевской особы, где ее семья изображена в полном составе.

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Евгения, Джек и их мальчики сфотографированы на пляже. Евгения держит на руках Эрнеста, а двухлетний Август стоит перед папой и внимательно смотрит в камеру.

Как можно заметить, первенец пары очень похож на свою кузину Лилибет, дочь принца Гарри и Меган Маркл. У него такие же рыжие волосы, как у нее, и похожая улыбка.

Принцесса Евгения с мужем и сыновьями Фото: Instagram/Princess Eugenie

У Евгении и ее двоюродного брата, принца Гарри, всегда были близкие отношения. Недавно они встретились в Португалии, куда Гарри вместе с женой приехал после Игр непокоренных в прошлом месяце. Не исключено, что редкий семейный снимок мог быть сделан Гарри.

Принцесса Лилибет Фото: Instagram misanharriman

Сассексы гостили в доме Евгении и Джека в прибрежном городке Мелидес в общей сложности три дня, прежде чем вылететь обратно в Калифорнию. Джек возглавляет отдел продаж и маркетинга в CostaTerra Golf and Ocean Club, и, как говорят, семья проживает на территории отеля.

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