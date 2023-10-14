"Квітка-душа" и Герой Украины: чем запомнилась Нина Матвиенко
Украинская легендарная певица умерла в возрасте 75 лет. Творческий путь Нины Матвиенко начался в школе-интернате. Она получила ряд наград за свои достижения перед Украиной.
8 октября 2023 года ушла из жизни Народная артистка Украины Нина Матвиенко. Певица не дожила два дня до 76-летия. 11 октября ее похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. Фокус вспоминает творческий и жизненный путь украинской легенды.
Семья
Нина Матвиенко родилась на Житомирщине, в селе Неделище. Она стала пятым ребенком в семье, поэтому родители решили отдать дочь в школу-интернат, чтобы облегчить жизнь, ведь в целом в семье было 11 детей.
Впрочем, на каникулы будущая артистка возвращалась домой, где помогала воспитывать братьев и сестер.
Начало творческого пути
Талант Нины Матвиенко заметила одна из учительниц в школе. Людмила Ивановна посоветовала ей заняться пением и попробовать себя в Украинском народном хоре имени Веревки.
Однако после окончания школы-интерната знаменитости пришлось пойти работать на завод. Свою первую зарплату Нина Матвиенко потратила на пальто, в котором пошла на пробы.
К хору Веревки она таки присоединилась. Это произошло в 1966 году. А со временем она стала солисткой народного коллектива.
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Кроме сцены, артистка покоряла экраны телевизоров. Нина Матвиенко стала звездой телеспектаклей "Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", "Разлились воды на четыре брода" и др.
А также снималась в художественных фильмах, в частности в "Соломенных колоколах".
За свои заслуги знаменитость получила Орден Николая Чудотворца, Орден княгини Ольги 3-й и 2-й степеней, рассказывает ведущий Слава Демин.
В 2006 уроженка Житомирщины получила почетное звание Героя Украины. А через 10 лет стала Почетным гражданином Киева.
Муж и дети
В 1971 году певица вышла замуж за художника Петра Гончара. Сообщается, что официально они не разводились, однако в 2021 разъехались и стали жить отдельно.
В их союзе родилось трое детей — дочь Антонина и сыновья Андрей и Иван.
Единственная дочь Нины Матвиенко пошла по ее стопам и строит карьеру певицы. Именно она первая сообщила о смерти матери и рассказала о ее последней воле. Оказалось, что Народная артистка Украины просила не плакать на ее похоронах, а вспомнить, что хорошего она сделала.
Сейчас Тоня Матвиенко замужем за украинским певцом Арсеном Мирзояном. Она воспитывает двух дочерей — Ульяну и Нину.
Старшую дочь Антонины Ульяну часто сравнивают с ее звездной бабушкой. Девушке сейчас 25 лет.
Что касается сыновей Народной артистки, то первенец Иван постригся в монахи. Теперь его зовут Януарий. Наследник Нины Матвиенко и Петра Гончара 12 лет служил в Бахчисарайском Свято-Успенском монастыре, но после оккупации Крыма он переехал в Нежин.
Андрей Гончар тем временем пошел по стопам отца. Он стал художником и иконописцем в столице Украины.
Одной из самых популярных песен покойной артистки является "Квітка-душа". Часто пользователи сети, выражая соболезнования по поводу утраты, упоминали в комментариях именно эту композицию.
По словам родных Нины Митрофановны, она вела довольно активный образ жизни. Не употребляла алкоголь и мясо, играла с внуками.
В свое время артистка снялась в яркой фотосессии с Дмитрием Монатиком. Украинский певец выразил свои соболезнования по поводу потери знаменитости и вспомнил сотрудничество с легендой. Они спели вместе композицию "В этот день".
"Она была невероятно человечная, искренняя, неповторимая, настоящая Легенда. С ней всегда можно было обо всем посмеяться и обо всем погрустить. Ее советы и мысли я буду нести с собой всю мою жизнь. Ушла из жизни Легенда украинской сцены. Человек с большим сердцем, чьи песни наполняли. Нина Митрофановна, благодарен судьбе за то, что удалось вместе с Вами посотрудничать и знать лично 😭 Большая потеря для всех нас! Вечная память! Искренние соболезнования семье и родным!" — отметил музыкант.
Напомним, Наталья Могилевская рассказала о последней встрече с Ниной Матвиенко весной 2023 года.
Также Фокус писал о песне-подарке Тони Матвиенко матери на 76-летие, который она не успела подарить.