14 октября 2023 года: Параскевы Сербской - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя прясть, а также ссориться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Параскевы Сербской. Она была родом из богатой семьи. В сознательном возрасте уверовала в Бога, после смерти родителей раздала бедным свое имущество и приняла монашество. После девушка ушла в Иорданскую пустыню, где прожила до глубокой старости. Святую Параскеву почитают как покровительницу женской работы и ткачества.
Что нельзя делать 14 октября:
- прясть;
- ссориться;
- употреблять алкоголь.
Народные поверья и приметы:
- яркое и звездное небо ночью – к богатому урожаю в следующем году;
- кричат вороны – скоро потеплеет;
- дождь – в следующем году уродит пшеница, а если сухая погода – урожай будет слабым;
- на рябине много ягод – к дождливому лету.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.
Родились в этот день:
1939 год — Ральф Лорен (наст. фамилия Лифшиц), американский модельер одежды, дизайнер, бизнесмен.
А также в этот день:
1838 год – в трех львовских церквях отец Николай Устиянович, вместе с отцами Маркияном Шашкевичем и Юлианом Величковским, впервые в Королевстве Галиции и Владимирии произносит свои проповеди на украинском языке;
1942 год – официальная дата рождения Украинской Повстанческой Армии.