14 октября 2023 года: Параскевы Сербской - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя прясть, а также ссориться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Параскевы Сербской. Она была родом из богатой семьи. В сознательном возрасте уверовала в Бога, после смерти родителей раздала бедным свое имущество и приняла монашество. После девушка ушла в Иорданскую пустыню, где прожила до глубокой старости. Святую Параскеву почитают как покровительницу женской работы и ткачества.

Что нельзя делать 14 октября:

прясть;

ссориться;

употреблять алкоголь.

Народные поверья и приметы:

яркое и звездное небо ночью – к богатому урожаю в следующем году;

кричат вороны – скоро потеплеет;

дождь – в следующем году уродит пшеница, а если сухая погода – урожай будет слабым;

на рябине много ягод – к дождливому лету.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.

Родились в этот день:

1939 год — Ральф Лорен (наст. фамилия Лифшиц), американский модельер одежды, дизайнер, бизнесмен.

А также в этот день:

1838 год – в трех львовских церквях отец Николай Устиянович, вместе с отцами Маркияном Шашкевичем и Юлианом Величковским, впервые в Королевстве Галиции и Владимирии произносит свои проповеди на украинском языке;

1942 год – официальная дата рождения Украинской Повстанческой Армии.