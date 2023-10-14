14 жовтня 2023 року: Параскеви Сербської — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна прясти, а також сваритися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Параскеви Сербської. Вона була родом із заможної родини. У свідомому віці увірувала в Бога, після смерті батьків роздала бідним своє майно і прийняла чернецтво. Після дівчина пішла в Йорданську пустелю, де прожила до глибокої старості. Святу Параскеву шанують як покровительку жіночої роботи та ткацтва.

Що не можна робити 14 жовтня:

прясти;

сваритися;

вживати алкоголь.

Народні повір'я та прикмети:

яскраве і зоряне небо вночі — до багатого врожаю наступного року;

кричать ворони — скоро потеплішає;

дощ — наступного року вродить пшениця, а якщо суха погода — урожай буде слабким;

на горобині багато ягід — до дощового літа.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра.

Народилися в цей день:

1939 рік — Ральф Лорен (наст. прізвище Ліфшиц), американський модельєр одягу, дизайнер, бізнесмен.

А також у цей день:

1838 рік — у трьох львівських церквах отець Миколай Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини і Володимирії виголошує свої проповіді українською мовою;

1942 рік — офіційна дата народження Української Повстанської Армії.