14 жовтня 2023 року: Параскеви Сербської — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна прясти, а також сваритися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Параскеви Сербської. Вона була родом із заможної родини. У свідомому віці увірувала в Бога, після смерті батьків роздала бідним своє майно і прийняла чернецтво. Після дівчина пішла в Йорданську пустелю, де прожила до глибокої старості. Святу Параскеву шанують як покровительку жіночої роботи та ткацтва.
Що не можна робити 14 жовтня:
- прясти;
- сваритися;
- вживати алкоголь.
Народні повір'я та прикмети:
- яскраве і зоряне небо вночі — до багатого врожаю наступного року;
- кричать ворони — скоро потеплішає;
- дощ — наступного року вродить пшениця, а якщо суха погода — урожай буде слабким;
- на горобині багато ягід — до дощового літа.
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра.
Народилися в цей день:
1939 рік — Ральф Лорен (наст. прізвище Ліфшиц), американський модельєр одягу, дизайнер, бізнесмен.
А також у цей день:
1838 рік — у трьох львівських церквах отець Миколай Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини і Володимирії виголошує свої проповіді українською мовою;
1942 рік — офіційна дата народження Української Повстанської Армії.