16 октября 2023 года: мученика Лонгина - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя подметать порог и сплетничать.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Лонгина. Он был римским воином, а также охранял место, где был распят Иисус Христос. Кровь Иисуса во время казни попала Лонгину в глаза и исцелила его от катаракты. Тогда Лонгин уверовал во Христа. Лонгин стал проповедовать, пока Понтий Пилат не разозлился и не приказал поймать его, а затем обезглавить.

Что нельзя делать 16 октября:

подметать порог;

сплетничать;

спешить на дороге.

Народные поверья и приметы:

бледная и мутная луна — скоро будет мороз и снег;

гусь стоит на одной лапе – к похолоданию;

листья уже пожелтели, но не опали — ближайшее время будет еще тепло.

День ангела празднуют:

Леонтий, Терентий, Виола.

Родились в этот день:

1854 год — Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, писатель-прозаик.

А также в этот день:

1918 год — на съезде Свободного казачества в Чигирине делегаты от 5 украинских губерний и Кубани избирают атаманом Свободного казачества генерала Павла Скоропадского;

1964 год — Китайская Народная Республика проводит первое испытание ядерного оружия;

1987 год — во Львове создают Общество Льва.