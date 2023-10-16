Принц Уильям с сыном приехали в Париж на матч уэльских "Драконов" в четвертьфинале ЧМ по регби

Принц Джордж определился, поклонником какой из британских команд по регби он является.

Принц и принцесса Уэльские с 10-летним сыном Джорджем отправились во Францию, чтобы поддержать британские команды на чемпионате мира по регби. Принц Уильям с сыном в красных галстуках появились в субботу на стадионе "Стад де Марсель", чтобы поболеть за Уэльс, а Кейт Миддлтон болела за сборную Англии против Фиджи в воскресном матче. Об этом пишет Daily Mail.

Это первый раз, когда сын принца и принцессы Уэльских лично присутствовал на международным спортивном матче за границей. Издание пишет, что вероятно будущий принц Уэльский определился со своим фаворитом среди британских команд по регби, отправившись на матч с отцом, а не с матерью. В феврале прошлого года принц Джордж вместе с родителями присутствовал на матче Англии против Уэльса на турнире "Шесть наций", но тогда он не знал, за кого болеть.

Принц Уильям является покровителем Уэльского союза регби, а Кейт Миддлтон была назначена королевой Елизаветой покровительницей Английского футбольного союза регби и футбольной лиги регби в феврале 2022 года, после того как принц Гарри отказался от своих обязанностей члена королевской семьи в 2020 году.

10-летний Джордж был миниатюрной копией Уильяма: оба появились на стадионе в одинаковых темно-синих костюмах и красных галстуках.

Членов королевской семьи приветствовали председатель Всемирной ассоциации регби сэр Билл Бомонт, заместитель исполнительного директора чемпионата мира 2023 Мартин Немечек и президент Уэльского союза регби Джеральд Дэвис.

Принц, который этой осенью готовится к вступительным экзаменам в школу, играет в школе в регби. Кейт Миддлтон рассказала, что все ее дети обожают регби, а трехлетний Луи перенял стиль игры "камикадзе".

Напомним, Принц Уильям и Кейт Миддлтон рассказали о любимых эмодзи. Королевская чета посетила ряд мероприятий ко Дню психического здоровья 2023, который отметили 10 октября.