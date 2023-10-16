Как повысить иммунитет: 7 специй, которые помогут справиться с симптомами простуды

Осень – сезон простуды и гриппа, поэтом важно иметь под рукой средства, которые помогут предотвратить неприятные симптомы болезни в самом начале.

Резкое похолодание, слякоть, воздействие различных вирусов и бактерий, а также ослабленная иммунная система часто являются основными виновниками сезонных недугов. Хотя консультация врача и прием необходимых лекарств, назначенных им, являются основным способом борьбы с болезнью, природные средства также могут помочь защититься от простуды. К ним относятся обычные специи, которые наверняка есть на вашей кухне. Об этом пишет Onlymyhealth.

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Имбирь

Фото: Pixabay

Имбирь — универсальная специя, которую используют не только при приготовлении пищи, но и добавляют в чай ​​для улучшения вкуса и аромата. Это питательная специя содержит различные биологически активные соединения, такие как гингерол, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, известно, что имбирь содержит витамин С, который помогает облегчить симптомы простуды, такие как боль в горле, кашель, лихорадка и ломота в теле.

Куркума

Фото: Pixabay

Куркума — широко используемая специя, содержащая мощное антиоксидантное и противовоспалительное соединение под названием куркумин. Куркумин обладает иммуностимулирующими свойствами, которые предотвращают возникновение инфекций. Исследования показывают, что куркумин может уменьшить воспаление в организме, а также усилить врожденную иммунную систему против опухолевых клеток, сердечно-сосудистых заболеваний и патогенов.

Корица

Фото: Pixabay

Корица не только богата антиоксидантами, полифенолами и проантоцианидинами, которые защищают организм от свободных радикалов и окислительных повреждений, но также обладает противовоспалительными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, помогающими иммунной системе бороться с различными инфекциями и болезнями. Вы можете добавить немного корицы в свой утренний кофе, овсянку или йогурт, чтобы ощутить все ее преимущества.

Черный перец

Фото: Pixabay

Черный перец богат соединением под названием пиперин, которое способствует усвоению питательных веществ, включая определенные иммуностимулирующие витамины и минералы. Добавление черного перца в пищу помогает организму улучшить использование необходимых питательных веществ, тем самым косвенно поддерживая иммунную функцию.

Кардамон

Фото: Freepik

Кардамон, богатый витамином B1, калием, кальцием и антиоксидантами, такими как флавоноиды и полифенолы, представляет собой очень ароматную специю, которую обычно добавляют в пищу и напитки. Он также содержит витамин С и различные фитохимические вещества, которые имеют противовоспалительные и антимикробные свойства, способствующие укреплению иммунитета.

Солодка

Если вы ищете быстрое средство от симптомов простуды, вам может помочь солодка. Она содержит такие витамины, как B1, B2, B3, B5, E и C, и широко используется в аюрведической практике. Исследования показывают, что солодка содержит соединение под названием глицирризин, которое обладает антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами, поддерживающими иммунные функции.

Амла

Амла обладает значительными иммуностимулирующими свойствами. Исследование 2015 года, опубликованное в Журнале пищевой науки и технологий, предполагает, что одна амла содержит около 600–800% дневной нормы витамина С, питательного вещества, которое, как известно, укрепляет иммунную систему и защищает от чужеродных бактерий. Кроме того, она богата антиоксидантами, помогающими защитить клетки от повреждения.

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