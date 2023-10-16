Юрий Горбунов показал редкий снимок с младшим сыном (фото)

Отец двоих детей признался, как его изменило отцовство и как сместился фокус внимания.

53-летний украинский телеведущий Юрий Горбунов показал редкое фото со своим младшим сыном Даниилом. Семейный снимок муж Кати Осадчей, 40, опубликовал в Instagram с 1 млн фолловеров.

Отец двоих детей показал, как обнимает младшего наследника и рассказал, как его изменило отцовство.

"Уже давно заметил, что фокус моего внимания с появлением детей начал смещаться. Мною всегда руководили амбиции, новые вызовы и цели, к которым я стремился и достигал. Сегодня, я продолжаю быть собой, люблю свою работу и продолжаю создавать новые проекты, но внутри меня кое-что изменилось!" — признался украинский телеведущий.

Горбунов добавил, что постоянно думает о своих детях — то ли за рулем, то ли на благотворительных концертах.

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Юрий Горбунов с сыном Даниилом

"Никогда бы не подумал, что с появлением детей, я стану настолько зависимым от них", — добавил отец двух сыновей.

Отметим, что Даниил родился в союзе Юрия Горбунова и Кати Осадчей в августе 2021 года. Также звездные супруги воспитывают старшего общего сына Ивана.

Кроме двух наследников от Горбунова, у Осадчей есть первенец Илья, который сейчас живет и учится в США.

Катя Осадчая с сыновьями Фото: Katya Osadcha/Instagram

Напомним, где планирует жить старший сын Кати Осадчей после учебы в США.

Также Фокус писал о редком фото всех трех сыновей Кати Осадчей.