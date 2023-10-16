Королева красоты Шерика Де Армас умерла в 26 лет (фото, видео)

Шерика два года боролась с раком шейки матки, но болезнь оказалась сильнее.

Шерика Де Армас, завоевавшая корону королевы красоты в Уругвае и представлявшая свою страну на "Мисс Мира 2015", скончалась в возрасте 26 лет после тяжелой борьбы с раком шейки матки, сообщает Daily Mail.

По словам нынешней "Мисс Уругвай" Карлы Ромеро, Шерика была "одной из самых красивых женщин на земле", которых она когда-либо встречала, и "слишком развитой для этого мира"

"Лети высоко, сестренка. Всегда и навсегда", – написал брат покойной, Майк Де Армас.

На конкурсе "Мисс мира 2015", который проходил в Санье (Китай), Де Армас стала единственной конкурсанткой, которой исполнилось всего 18 лет. Хотя она не вошла в топ-30 конкурса, ее называли "одним из молодых многообещающих талантов Уругвая" за ее "красивое лицо, высокий рост и харизматическую личность".

Шерика Де Армас завоевала титул "Мисс Уругвай" в 2015 году Фото: Соцсети

Де Армас часто говорила, что всегда хотела быть в модной индустрии: хоть фотомоделью, хоть моделью для рекламы, хоть для показов на подиумах.

"Мне нравится все, что связано с модой, и я думаю, что в рамках конкурса красоты мечта любой девушки – получить возможность поучаствовать в "Мисс Мира". Я очень рада, что могу пережить этот опыт, полный испытаний", — признавалась она.

Шерика не только была красивой, но и доброй. Она много времени посвящала работе в фонде Переса Скремини, который помогает бороться с детским раком.

От онкологического заболевания девушка лечилась последние два года. Рак шейки матки чаще всего диагностируется у женщин в возрасте от 35 до 45 лет, хотя более 20 процентов диагнозов приходится на возраст после 65 лет.

По данным Национального института рака, когда рак шейки матки диагностируется на ранней стадии, пятилетняя относительная выживаемость составляет 91 процент. Как только инфекция распространилась на близлежащие ткани и органы, этот показатель падает до 60 процентов.

Шерика стала второй "Мисс Уругвай", которая умерла молодой. Обладательницу титула "Мисс Уругвай-2006" Фатими Давилу обнаружили мертвой в одной из гостиниц столицы Мексики города Мехико в 2019 году.

Ранее Фокус писал, что в США 26-летняя королева красоты Ариана Виера, которая утверждала, что ей удалось предсказать свои собственные похороны, трагически погибла, заснув за рулем автомобиля.