Роберт Паттинсон отправился на прогулку в одиночку (фото)

Звезду экрана заметили в Лос-Фелисе, штат Калифорния.

37-летний английский актер и модель Роберт Паттинсон отправился на прогулку в одиночку. Об этом пишет Just Jared.

Звезда "Сумерек" прогулялся по осенним улицам Лос-Фелиса, штат Калифорния.

Для солнечной погоды английский актер выбрал спортивный образ. Его полностью черный комплект включал солнцезащитные очки, футболку, шорты, кроссовки, бейсболку и рюкзак.

Во время прогулки Паттинсон остановился возле своего автомобиля. Он также носил наушники в ушах, когда прогуливался.

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Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон и модель Сьюки Уотерхаус, 31, встречаются с 2018 года. Пара мало говорит о своих отношениях и редко появляется вместе на публике, держа личную жизнь подальше от камер и вопросов журналистов.

До этого актер был в отношениях с коллегой со съемочной площадки "Сумерек" Кристен Стюарт. Впрочем, она изменила ему с режиссером фильма "Белоснежка" Рупертом Сандерсом.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Напомним, девушка Роберта Паттинсона вышла в свет в полупрозрачном платье.

Также Фокус писал о том, что Джейми Дорнан завидовал Роберту Паттинсону.