Всегда к месту: 6 вневременных и простых образов на осень 2023

В гардеробе каждой модницы определенно есть большинство из перечисленных вещей. С их помощью легко можно составить ансамбли, которые будут актуальны осенью 2023.

Осень – пора капризной погоды, пасмурных дней и перепадов температуры. Однако это совершенно не значит, что нужно укутаться во что-то бесформенное, выходя на улицу. Стилисты ресурса Why What Wear предлагают составить шесть ансамблей, которые в любую погоду будут выглядеть актуально, беспроигрышно и в то же время элегантно. Сейчас в трендах – минимализм, простые сочетания, удобная фактура, классические цветовые решения. Из новинок – неожиданные текстуры и эффектные силуэты. Вполне вероятно, что многие из перечисленных ниже вещей уже есть в вашем гардеробе, поэтому не стесняйтесь использовать идеи минималистского наряда как способ поэкспериментировать с уже существующей капсулой этой осенью.

Джемпер косой вязки и белые джинсы

Такая тональная палитра всегда будет выглядеть непринужденно. В этом ансамбле можно сочетать как верх и низ оверсайз, так и играть с объемами: большой свитер и прямые джинсы или облегающий джемпер и широкие брюки из денима. Образ смотрится очень эффектно. Правда, в дождливую погоду лучше воздержаться от светлого.

Фото: @ALEXISFOREMAN

Платье-миди и сапоги до колена

Платье-миди из трикотажа, шерсти и других тканей – вечная классика, особенно если в нем ярко выражена линия талии и слегка свободная юбка. Высокие сапоги под него и пальто классических оттенков кофе дополнят осенний ансамбль и подчеркнут вашу женственность.

Фото: @SYLVIEMUS_

Блейзер в клетку и широкие джинсы

Блейзер осенью 2023 – на пике моды, причем как размер в размер, так и оверсайз. Если взять блейзер в клетку и сочетать его с широкими джинсами – получится стильный сезонный образ. Под него можно надеть, в зависимости от погоды, футболку, топ или тонкую водолазку.

Фото: @JEN_WONDERS

Джинсовая рубашка и джинсы

Образы из двойного денима, такие популярные в начале 2000-ых, снова в моде. Это может быть как total look в одном цвете, так и несущественное отличие в оттенках. Заправьте рубашку в подходящие широкие джинсы или выпустите ее, если надеваете скинни. Обуть под этот ансамбль можно все – от туфель на небольшом каблуке до балеток и казаков.

Фото: @LINDATOL_

Кардиган и джинсы

Теплый уютный кардиган – классика осенне-зимнего гардероба. Сочетайте свой уютный стиль с простыми джинсами и массивными ботинками, чтобы создать легкий образ, который будет актуальным всю осень и даже зимой.

Фото: @MONIKH

Нейтральный костюм и классические аксессуары

Костюм заслуживает того, чтобы его можно было носить круглый год. Деловой стиль – модно во все времена, и осень 2023 – не исключение. В этом случае все решают аксессуары и обувь, с помощью которых образ можно сделать более или менее формальным.

Фото: @NATASHANDLOVU

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