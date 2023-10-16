Вместе в Нью-Йорке: актер Дмитрий Ступка показал фото с новой девушкой

Возлюбленную представителя известной актерской династии зовут Юлия Барабанова, она певица.

Дмитрий Ступка больше не одинок. Внук легендарного украинского актера Богдана Ступки показал фото с новой девушкой. Сейчас Ступка-младший находится в Нью-Йорке. Об этом он написал в Instagram

Наследник легендарной украинской актерской династии поделился новым романтическим фото с певицей Юлией Барабановой.

Дмитрий Ступка и Юлия Барабанова

На странице в соцсети Дмитрий Ступка опубликовал снимок, где они с Юлией обнимаются на Таймс-сквер на фоне вечернего Нью-Йорка.

Также он написал очень романтический пост, сравнив глаза свое возлюбленной со звездами в ночном небе.

"Ночь затормозила свои вращательные механизмы. Я смотрю на две звезды. Моя душа содрогается от рождения сотни голубых бабочек (голубой — цвет твоих глаз), которые взлетают в небо к Большой медведице. В небе бабочки превращаются в звезды, их становится все больше и больше. Но я смотрю только на две, на небе две звезды улыбаются мне твоими глазами", — подписал фотографию со своей девушкой Ступка.

Как известно, о новом романе с певицей Юлией Барабановой Дмитрий Ступка рассказал только в августе этого года.

Первой женой Дмитрия Ступки была стилистка Полина Логунова. В январе 2022 года Ступка вместе с Логуновой и их шестилетней дочерью Богданой эмигрировали в США.

Логунова вскоре встретила другого мужчину и развелась с актером.

Полина Логунова и ее возлюбленный

Сейчас она — владелица дорогого салона красоты.

О новой девушке звезды картины "Тени незабытых предков" известно немного. Барабанова имеет сына от предыдущих отношений. Она певица и ведет блог в соцсетях.

Сам Дмитрий Ступка живет в США. В Украину после начала войны с РФ он не возвращался, за что его часто критикуют бывшие фанаты.