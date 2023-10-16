Евгений Кошевой рассказал о планах дочери учиться за границей (видео)

15-летняя Варвара сейчас выбирает между тремя университетами, сосредоточившись на разных специальностях.

40-летний украинский шоумен и телеведущий Евгений Кошевой рассказал, где планирует учиться его дочь. Звезда студии "Квартал 95" появился в программе "Сніданок з 1+1".

Комический актер признался, что его 15-летняя наследница Варвара активно изучает польский язык и, судя по всему, будет учиться в Польше. Впрочем, конкретную специальность пока не выбрала.

"Она активно учит польский язык. Хочет туда. Выбирает между тремя университетами. Хочет вокал, актерское мастерство", — рассказал украинский шоумен.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Евгений Кошевой отметил, что сейчас Варвара учится в 10 классе. После окончания школы будет более понятно, куда именно дочь шоумена будет поступать.

Евгений Кошевой

Старшая дочь Евгения Кошевого и его жены Ксении в свое время не раз появлялась на различных популярных телешоу. В частности, участвовала в "Голосе страны" и "Лиге смеха".

Варвара Кошевая

Напомним, Катя Осадчая призналась, где хочет жить ее старший сын Илья после учебы в США.

Также Фокус писал о поздравлении от Валерия Залужного с Днем знаний 2023.