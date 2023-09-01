"Не подведи": Залужный опубликовал трогательное обращение к маленьким украинцам (видео)

Защитники записали видеообращение к 1 сентября с мотивацией школьников учиться. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что знания "отличают нас от врага".

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Украинские военные подготовили поздравление с 1 сентября для школьников. Его опубликовал в соцсетях Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

"Начало еще одного учебного года в условиях полномасштабного российского вторжения. Школьники и учителя вынуждены подстраиваться к этим реалиям. Но главное, что наши дети будут учиться. А наши воспитатели, учителя и преподаватели — будут учить. Потому что знания и культура — это то, что отличает нас от врага. Это те столбы, на которых держится сегодняшний фронт и будет строиться будущее нашей страны", — заявил Залужный.

Обнародованное видео — это обращение защитников, в котором они мотивируют молодое поколение учиться и обещают вскоре вернуться с фронта.

"И ты расскажешь мне все, что выучил. Все, что я пропустил. Я рассчитываю на тебя, не подведи", — добавляют бойцы.

Напомним, журналисты собрали информацию, которую необходимо знать родителям перед началом учебного года во время полномасштабной войны. В частности, содержимое "тревожного" рюкзака и рекомендации в случае объявления воздушной тревоги.

31 августа в КГВА проинформировали, что с началом обучения укрытия в киевских школах станут доступными, но в приоритете — защита детей. Взрослых горожан призывают в случае опасности идти в другое бомбоубежище, если такая альтернатива есть.