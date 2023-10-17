Повысить иммунитет и похудеть: 7 полезных свойств гранатового сока для здоровья

Гранаты – сезонный осенний фрукт, а сок их него – принесет массу пользы для вашего здоровья. Узнайте о пользе гранатового сока, чтобы обязательно включить его в свой рацион.

Зачастую яблочный и клюквенный сок занимают центральное место, когда речь идет о полезных для здоровья соках, поэтому люди склонны игнорировать мощный гранатовый сок. И зря! В гранатовом соке содержится мощная смесь питательных веществ, которая при умеренном употреблении приносит множество преимуществ для здоровья. Фактически, гранат считается одним из лучших фруктов, обладающих лечебными свойствами. Даже исследования доказывают полезные преимущества гранатового сока. Об этом пишет Health Shots.

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Содержит антиоксиданты

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Гранатовый сок обладает противовоспалительными свойствами и антиоксидантами, которые могут помочь предотвратить рак и другие заболевания. Исследование, опубликованное в журнале Advanced Biomedical Research, показало, что гранатовый сок может уменьшить "окислительный стресс, свободные радикалы и перекисное окисление липидов". Также было обнаружено, что он может предотвращать рост клеток и оказывать антиканцерогенное действие.

Способствует здоровью сердца

Диетолог Свати говорит, что употребление гранатового сока в небольших количествах может помочь предотвратить сердечные заболевания. Он содержит полифенольные соединения, которые помогают здоровью сердца. Одно из исследований показало, что употребление гранатового сока помогает уменьшить частоту и тяжесть болей в груди, которые являются симптомом сердечно-сосудистых заболеваний.

Полезен для здоровья почек

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Гранат содержит калий, который способен снизить риск образования камней в почках и улучшить здоровье почек. Исследования показали, что диета, богатая антиоксидантами, также помогает защитить ваши почки, а гранатовый сок является богатым источником антиоксидантов.

Помогает контролировать давление

Высокое кровяное давление или гипертония — это сила, с которой кровь быстро давит на ваши артерии, увеличивая риск сердечных заболеваний. Гранатовый сок содержит сложные углеводы, которые помогают улучшить содержание железа в сыворотке крови и снизить уровень артериального давления. Регулярное употребление этого напитка может снизить риск развития гипертонии.

Способствует похудению

Гранат богат клетчаткой и является низкокалорийным фруктом, что делает его отличным вариантом для тех, кто пытается похудеть. Он также содержит полифенолы, которые помогают ускорить обмен веществ. По мнению эксперта, это также помогает предотвратить различные заболевания, контролируя свой вес.

Повышает иммунитет

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Вы часто болеете? Гранат может помочь вам бороться с этими проблемами, укрепляя иммунную систему. Гранатовый сок, богатый антиоксидантами и витамином С, помогает укрепить иммунитет и предотвратить болезни.

Улучшает фертильность

Знаете ли вы, что гранат может стимулировать здоровое половое влечение и способствовать выработке фолиевой кислоты, необходимой для зачатия? Он также содержит антиоксиданты, которые могут помочь увеличить приток крови к матке и улучшить состояние слизистой оболочки матки, что важно для здоровой беременности.

В какое время лучше всего пить?

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Лучше всего употреблять его утром. "Большая часть питательных веществ усваивается, когда желудок пуст. Поэтому употреблять сок плодов граната утром натощак предпочтительнее, чем в любое другое время суток", — считает консультант-диетолог Свати.

Хотя употребление гранатового сока в умеренных количествах полезно для здоровья, его чрезмерное употребление может привести к проблемам. Беременным женщинам не следует употреблять экстракт граната, поскольку он может содержать кожуру плодов, что не считается безопасным. Людям с диареей также следует избегать употребления гранатового сока или экстракта граната. Людям, которые употребляют ингибиторы АПФ – препараты, используемые для контроля высокого кровяного давления, лечения сердечной недостаточности и предотвращения повреждения почек у людей с диабетом – также следует избегать этого.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.