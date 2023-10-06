Самый полезный осенний фрукт: 5 причин добавить груши в свой рацион

Груши – замечательный фрукт, который не только удовлетворит ваши вкусовые рецепторы, но и поможет улучшить пищеварение и здоровье кишечника.

Related video

Груши относятся к сезонным фруктам, которые в осенне-зимний период могут удовлетворить ваши потребности в клетчатке и питательных веществах. Содержание клетчатки в них способствует здоровью пищеварения и регулированию уровня сахара в крови, а антиоксиданты в кожуре груш могут противодействовать хроническому воспалению, связанному с различными хроническими заболеваниями. Об этом пишет Health.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Груши невероятно полезны, помимо богатого источника клетчатки, они содержат витамины В2, С, Е, микроэлементы, такие как медь и калий, а еще большое количество пектина. Возможно, вы удивитесь, но в грушах пектина больше, чем в яблоках. Какие же преимущества вы получите, употребляя груши?

Здоровье пищеварительной системы

Фото: Pixabay

Груши являются отличным источником растворимой и нерастворимой клетчатки. Так, средняя груша содержит около 20% дневной нормы клетчатки. Обе формы клетчатки крайне важны для здоровья пищеварительной системы. Растворимая клетчатка помогает смягчить стул, для более легкого прохождения, а нерастворимая – увеличивает объем стула, предотвращая и леча запоры.

Потребление достаточного количества клетчатки также способствует процветанию микробиома кишечника, что влияет не только на здоровье пищеварительной системы, но также на иммунитет и психическое здоровье.

Снижение риска диабета

Большой метаанализ, в котором приняли участие более 200 000 участников, показал, что потребление яблок и груш связано со снижением риска развития диабета 2 типа на 18%. Употребление всего одной порции яблок или груш в неделю помогает снизить риск развития диабета 2 типа на 3%.

Одной из возможных причин этого является то, что груши являются хорошим источником флавоноидов — одного из видов антиоксидантов. Метаанализ показал, что более высокое потребление флавоноидов также связано со снижением риска развития диабета 2 типа.

Кроме того, клетчатка в грушах помогает стабилизировать скачки уровня сахара в крови, хотя груши также содержат углеводы. Конечно, если у вас диабет, рекомендуется сочетать их с источником белка, чтобы предотвратить скачки сахара в крови, но клетчатка также будет способствовать этому.

Предотвращение воспаления

Кожура груш является хорошим источником антиоксидантных и противовоспалительных соединений, включая фенольные кислоты, флавоноиды и тритерпены. Эти фитонутриенты помогают нейтрализовать свободные радикалы и предотвратить вызывающий воспаление окислительный стресс, связанный с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнью Альцгеймера, Паркинсона и некоторыми заболеваниями глаз.

Более того, высокое потребление клетчатки связано с более низким уровнем воспалений, поэтому большое содержание клетчатки в грушах может усиливать их противовоспалительный эффект.

Улучшение кардиометаболического здоровья

Фото: Freepik

Исследование 2019 года, в котором оценивалось влияние ежедневного употребления груш на показатели кардиометаболического здоровья, выявило улучшения у тех, кто съедал две груши в день, по сравнению с контрольной группой, которая выпивала напиток с той же калорийностью. Участниками были люди среднего и старшего возраста с метаболическим синдромом — сочетанием факторов риска диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Через 12 недель у участников, которые потребляли две груши в день, наблюдалось улучшение систолического артериального давления, пульсового давления (разница между верхним и нижним показателями артериального давления) и уменьшение окружности талии. Высокое давление может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, груши могут играть роль в лечении метаболического синдрома и снижении риска хронических заболеваний, особенно у людей среднего и старшего возраста.

Кроме того, клетчатка, особенно растворимая, помогает предотвратить попадание в организм некоторого количества холестерина и жиров из пищи.

Высокая пищевая ценность

Фото: Freepik

Груши являются хорошим источником углеводов, клетчатки, а также некоторых витаминов и минералов. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), пищевая ценность одной средней груши (178 грамм) составляет:

Калории: 101

Жир: 0,25 грамма (г)

Натрий: 1,78 миллиграмма (мг)

Углеводы: 27,1 г

Клетчатка: 5,52 г (20% суточной нормы)

Добавленный сахар: 0 г

Белок: 0,64 г

Медь: 0,15 мг (16% дневной нормы)

Груши являются отличным источником клетчатки, которая важна для различных аспектов здоровья, включая пищеварение, регулирование уровня сахара в крови, чувство сытости и снижение уровня холестерина.

Самым распространенным микроэлементом в грушах является медь, важный минерал, действующий как кофактор для различных ферментов, которые играют роль в производстве энергии, метаболизме железа и многом другом.

Помимо меди и клетчатки, груши также содержат достаточное количество витамина С, калия и витамина К. Витамин С важен для иммунитета и усвоения негемового железа, калий – для клеточной функции, а витамин К важен для свертывания крови.

Риски употребления груш

В целом груши безопасны для употребления в пищу большинству людей. Но если у вас аллергия, то нужно избегать употребления этого фрукта. Кроме того, груши нельзя есть в больших количествах, главный риск употребления слишком большого количества груш — расстройство пищеварения из-за высокого содержания клетчатки. Если вы слишком быстро увеличите потребление клетчатки, у вас могут неприятные симптомы со стороны ЖКТ, такие, как газы, вздутие живота или диарея. Поэтому, поскольку каждая средняя груша содержит 20% дневной нормы клетчатки, будьте осторожны и не переусердствуйте.

Напомним, диетолог рассказала, как тыква поможет похудеть, улучшить здоровье и иммунитет.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи назвали лучшее время, когда можно есть фрукты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.