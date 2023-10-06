Найкорисніший осінній фрукт: 5 причин додати груші до свого раціону

Груші — чудовий фрукт, який не тільки задовольнить ваші смакові рецептори, а й допоможе поліпшити травлення і здоров'я кишечника.

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Груші належать до сезонних фруктів, які в осінньо-зимовий період можуть задовольнити ваші потреби в клітковині та поживних речовинах. Вміст клітковини в них сприяє здоров'ю травлення і регулюванню рівня цукру в крові, а антиоксиданти в шкірці груш можуть протидіяти хронічному запаленню, пов'язаному з різними хронічними захворюваннями. Про це пише Health.

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Груші неймовірно корисні, крім багатого джерела клітковини, вони містять вітаміни В2, С, Е, мікроелементи, такі як мідь і калій, а ще велику кількість пектину. Можливо, ви здивуєтеся, але в грушах пектину більше, ніж у яблуках. Які ж переваги ви отримаєте, вживаючи груші?

Здоров'я травної системи

Фото: Pixabay

Груші є чудовим джерелом розчинної та нерозчинної клітковини. Так, середня груша містить близько 20% денної норми клітковини. Обидві форми клітковини вкрай важливі для здоров'я травної системи. Розчинна клітковина допомагає пом'якшити випорожнення, для легшого проходження, а нерозчинна — збільшує об'єм випорожнень, запобігаючи та лікуючи закрепи.

Споживання достатньої кількості клітковини також сприяє процвітанню мікробіома кишківника, що впливає не тільки на здоров'я травної системи, а й на імунітет та психічне здоров'я.

Зниження ризику діабету

Великий метааналіз, у якому взяли участь понад 200 000 учасників, показав, що споживання яблук і груш пов'язане зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу на 18%. Вживання всього однієї порції яблук або груш на тиждень допомагає знизити ризик розвитку діабету 2 типу на 3%.

Однією з можливих причин цього є те, що груші є хорошим джерелом флавоноїдів — одного з видів антиоксидантів. Метааналіз показав, що більш високе споживання флавоноїдів також пов'язане зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу.

Крім того, клітковина в грушах допомагає стабілізувати стрибки рівня цукру в крові, хоча груші також містять вуглеводи. Звичайно, якщо у вас діабет, рекомендується поєднувати їх із джерелом білка, щоб запобігти стрибкам цукру в крові, але клітковина також сприятиме цьому.

Запобігання запаленню

Шкірка груш є хорошим джерелом антиоксидантних і протизапальних сполук, включно з фенольними кислотами, флавоноїдами та тритерпенами. Ці фітонутрієнти допомагають нейтралізувати вільні радикали і запобігти окислювальному стресу, що викликає запалення, пов'язаному з раком, серцево-судинними захворюваннями, діабетом, хворобою Альцгеймера, Паркінсона і деякими захворюваннями очей.

Ба більше, високе споживання клітковини пов'язане з нижчим рівнем запалень, тому великий вміст клітковини в грушах може посилювати їхній протизапальний ефект.

Поліпшення кардіометаболічного здоров'я

Фото: Freepik

Дослідження 2019 року, в якому оцінювався вплив щоденного вживання груш на показники кардіометаболічного здоров'я, виявило поліпшення у тих, хто з'їдав дві груші на день, порівняно з контрольною групою, що випивала напій з тією ж калорійністю. Учасниками були люди середнього та старшого віку з метаболічним синдромом — поєднанням чинників ризику діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

Через 12 тижнів в учасників, які споживали дві груші на день, спостерігалося поліпшення систолічного артеріального тиску, пульсового тиску (різниця між верхнім і нижнім показниками артеріального тиску) та зменшення окружності талії. Високий тиск може збільшити ризик серцево-судинних захворювань. Таким чином, груші можуть відігравати роль у лікуванні метаболічного синдрому і зниженні ризику хронічних захворювань, особливо у людей середнього та старшого віку.

Крім того, клітковина, особливо розчинна, допомагає запобігти потраплянню в організм деякої кількості холестерину і жирів з їжі.

Висока харчова цінність

Фото: Freepik

Груші є хорошим джерелом вуглеводів, клітковини, а також деяких вітамінів і мінералів. За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), харчова цінність однієї середньої груші (178 грам) становить:

Калорії: 101

Жир: 0,25 грама (г)

Натрій: 1,78 міліграма (мг)

Вуглеводи: 27,1 г

Клітковина: 5,52 г (20% добової норми)

Доданий цукор: 0 г

Білок: 0,64 г

Мідь: 0,15 мг (16% денної норми)

Груші є чудовим джерелом клітковини, яка важлива для різних аспектів здоров'я, включно з травленням, регулюванням рівня цукру в крові, відчуттям ситості та зниженням рівня холестерину.

Найпоширенішим мікроелементом у грушах є мідь, важливий мінерал, який діє як кофактор для різних ферментів, що відіграють роль у виробництві енергії, метаболізмі заліза та багато в чому іншому.

Крім міді та клітковини, груші також містять достатню кількість вітаміну С, калію і вітаміну К. Вітамін С важливий для імунітету і засвоєння негемового заліза, калій — для клітинної функції, а вітамін К важливий для згортання крові.

Ризики вживання груш

Загалом груші безпечні для вживання в їжу більшості людей. Але якщо у вас алергія, то потрібно уникати вживання цього фрукта. Крім того, груші не можна їсти у великих кількостях, головний ризик вживання занадто великої кількості груш — розлад травлення через високий вміст клітковини. Якщо ви занадто швидко збільшите споживання клітковини, у вас можуть з'явитися неприємні симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, такі, як гази, здуття живота або діарея. Тому, оскільки кожна середня груша містить 20% денної норми клітковини, будьте обережні та не перестарайтеся.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.