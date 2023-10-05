Скарбниця вітамінів. Гарбуз допоможе схуднути, покращити здоров'я та імунітет - дієтолог

Гарбуз називають помаранчевим дивом та царем овочів, хоча насправді, це фрукт. Спеціально для Фокуса дієтологиня Галина Сеник розповідає про корисні властивості гарбуза та його вплив на нашу фігуру та здоров’я.

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За традиційним визначенням фрукт — це їстівна рослина, яка містить насіння, тому гарбуз сміливо можна зараховувати до фруктів, особливо якщо враховувати його солодкуватий смак. Попри всі суперечки, гарбуз насправді є головною прикрасою осіннього столу. Він може довго зберігатися, не втрачаючи смакових властивостей, тому різноманітні страви з гарбуза можна готувати навіть взимку. Та чи корисний він для нашого здоров’я, чи можна його вживати під час схуднення та чи можна поєднувати з молоком? На усі ці питання, Фокусу відповідає лікар-дієтолог, нутриціолог, health-коуч, член Української/Британської асоціації дієтологів Галина Сеник.

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Чим корисний гарбуз

Фото: Freepik

Гарбуз – один з найкорисніших сезонних овочів, його називають скарбницею вітамінів та мінералів, і не дарма. В ньому містяться ітаміни групи B, РР, Е, С, антиоксиданти, мікроелементи, серед яких залізо, магній, калій, фосфор, цинк та клітковина. А за вмістом каротину гарбуз взагалі є лідером, він у 4 рази перевершив навіть моркву.

"Насправді, гарбуз – дуже поживний та корисний фрукт, хоча ми зазвичай відносимо його до овочів. Це універсальний продукт, який можна використовувати як в солодких, так і в солоних стравах. Він містить білки, жири, вуглеводи, вітаміни А, К, Е, С, вітамін В6 та мікроелементи, серед яких залізо, магній, калій. Наприклад, 245 г гарбуза містить 209% добової норми вітаміну А", — зазначає Галина Сеник. Дієтологиня додає: "Крім цього в гарбузі багато клітковини, у 245 г міститься 19 г клітковини, при тому, що добова норма для дорослої людини становить від 25 г до 35 г (для чоловіків). Тому якщо ви слідкуєте за своїм раціоном і контролюєте кількість харчових волокон, то гарбуз ідеально для цього підходить, причому у різних стравах, як солодких, так і солоних".

Чи можна їсти гарбуз на дієті?

Фото: Getty Images

Гарбуз – ідеальний продукт, якщо ви слідкуєте за своєю фігурою та здоров’ям. Причому він є доволі низькокалорійним: у 245 г лише 137 ккал, це доволі небагато. Гарбуз може бути ідеальним гарніром, чудовим смаковим доповненням в рагу чи салаті й навіть в десерті. Та чи можна поєднувати гарбуз з молоком? Чи не нашкодить гарбузова каша вашому травленню та фігурі?

"Гарбуз можна поєднувати з молоком, якщо людина добре переносить його та не має алергії. Тут не має жодних проблем. Традиційно, гарбузова каша – це поживна українська страва, яка в складі має гарбуз – це клітковина, цільнозернову кашу, наприклад, пшоно або не шліфований рис та молоко. Якщо в ній ще буде мінімум цукру, або не буде його зовсім, то чому ні. Цей досить поживний варіант їжі може бути доданком до основного раціону або як варіант сніданку для дітей", — зазначає дієтологиня.

Як ви зрозуміли, гарбуз на схудненні можна і, за словами експерта, якщо говорити про здорові низькооброблені продукти, на сьогодні немає суттєвих обмежень, лише якщо у людини є індивідуальна непереносимість певних продуктів або протипокази по стану здоров'я.

"Але гарбуз до таких не відноситься, це овоч з ніжною клітковиною, і підходить практично всім. Його можна додавати до овочевих пюре, наприклад, гарбузово-картопляне, або в суп-пюре, який зараз є доволі популярнии. Це особливо актуально, якщо людина потребує страв з ніжною клітковиною, бо, наприклад, має певні шлунково-кишкові захворювання", — каже Галина Сеник.

Коли їсти гарбуз?

Фото: Freepik

Часто існують певні рекомендації, щодо вживання певних продуктів, наприклад, ввечері не рекомендують їсти гриби та баклажани, а як з гарбузом?

"По часу доби немає особливих протипоказів, тому ви можете готувати різні страви на різні прийоми їжі. Наприклад, запікати скибки гарбуза з яблуками та корицею в духовці – це буде ніжний легкий десерт, який можна з'їсти після основної страви, навіть ввечері. Це може бути як добавка до салатів, чи як гарнір, і тут так само немає жодних часових обмежень", — наголошує дієтологиня.

Враховуючи багатий поживний склад гарбуза та низьку калорійність, включення його у свій раціон може дуже позитивно вплинути на роботу багатьох органів та систем: від роботи шлунково-кишкового тракту до здоров'я очей.

Фото: Freepik

"Гарбуз має позитивний вплив на імунітет та на здоров’я шкіри, тому що містить вітамін С, який потрібен для утворення колагену, і вітамін Е — потужний антиоксидант. Дуже важливо, щоб вітамін Е потрапляв в організм саме із харчування", — наголошує Галина Сеник.

Щоб гарбуз приносив ще більше користі, важливо споживати його не в солодких, а в овочевих стравах, щоб мінімізувати кількість доданого цукру та не додавати до страви зайвих калорій, особливо, якщо ви контролюєте вагу та слідкуєте за своїм здоров’ям.

Нагадаємо, дієтологи назвали 7 осінніх фруктів та овочів, корисних для вашого серця.

Раніше Фокус писав про те, що осінь нічим не відрізняється від інших пір року, єдине, що варто скорегувати раціон, додавши до нього сезонні овочі та фрукти й потурбуватися про активність, від якої також залежить втрата ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.