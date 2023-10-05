Кладовая витаминов. Тыква поможет похудеть, улучшить здоровье и иммунитет — диетолог

Тыкву называют оранжевым чудом и царем овощей, хотя на самом деле, это фрукт. Специально для Фокуса диетолог Галина Сеник рассказывает о полезных свойствах тыквы и ее влиянии на нашу фигуру и здоровье.

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По традиционному определению, фрукт — это съедобное растение, которое содержит семена, поэтому тыкву смело можно причислять к фруктам, особенно если учитывать ее сладковатый вкус. Несмотря на все споры, тыква является главным украшением осеннего стола. Она может долго храниться, не теряя вкусовых свойств, поэтому разнообразные блюда из тыквы можно готовить даже зимой. Но полезна ли она для нашего здоровья, можно ли ее употреблять во время похудения и можно ли сочетать с молоком? На все эти вопросы, Фокусу отвечает врач-диетолог, нутрициолог, health-коуч, член Украинской/Британской ассоциации диетологов Галина Сеник.

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Чем полезна тыква

Фото: Freepik

Тыква — один из самых полезных сезонных овощей, ее называют сокровищницей витаминов и минералов, и не зря. В ней содержатся витамины группы B, РР, Е, С, антиоксиданты, микроэлементы, среди которых железо, магний, калий, фосфор, цинк и клетчатка. А по содержанию каротина тыква является лидером и превосходит даже морковь, аж в 4 раза!

"На самом деле, тыква — очень питательный и полезный фрукт, хотя мы обычно относим ее к овощам. Это универсальный продукт, который можно использовать как в сладких, так и в соленых блюдах. Тыква содержит белки, жиры, углеводы, витамины А, К, Е, С, витамин В6 и микроэлементы, среди которых железо, магний, калий. Например, 245 г тыквы содержит 209% суточной нормы витамина А", — отмечает Галина Сеник. Диетолог добавляет: "Кроме этого тыква содержит также много клетчатки, в 245 г содержится 19 г клетчатки, при том, что суточная норма клетчатки для взрослого человека составляет от 25 г до 35 г (для мужчин). Поэтому если вы следите за своим рационом и контролируете количество пищевых волокон, то тыква идеально для этого подходит, причем в различных блюдах, как сладких, так и соленых".

Можно ли есть тыкву на диете?

Фото: Getty Images

Тыква — идеальный продукт, если вы следите за своей фигурой и здоровьем. Причем она довольно низкокалорийная: в 245 г всего 137 ккал, это совсем немного. Тыква может быть идеальным гарниром, прекрасным вкусовым дополнением в рагу или салате и даже в десерте. Но можно ли сочетать тыкву с молоком? Не навредит ли тыквенная каша вашему пищеварению и фигуре?

"Тыкву можно сочетать с молоком, если человек хорошо переносит его и не имеет аллергии. Здесь нет никаких проблем. Традиционно, тыквенная каша — это питательное украинское блюдо, в составе которого: тыква — это клетчатка, цельнозерновая каша, например, пшено или не шлифованный рис и молоко. Если в ней еще будет минимум сахара, или не будет совсем, то почему нет. Этот достаточно питательный вариант пищи может быть дополнением к основному рациону или, например, вариантом завтрака для детей", — отмечает диетолог.

Как вы поняли, тыкву на похудении есть можно и, по словам эксперта, если говорить о здоровых низкообработанных продуктах, нет существенных ограничений в питании, только если у человека есть индивидуальная непереносимость определенных продуктов или противопоказания по состоянию здоровья.

"Но тыква к таковым не относится, это овощ с нежной клетчаткой, и подходит практически всем. Ее можно добавлять в овощные пюре, например, тыквенно-картофельное, или в суп-пюре, который сейчас так популярен. Это особенно актуально, если человек нуждается в блюдах с нежной клетчаткой, например, имеет определенные желудочно-кишечные заболевания", — говорит Галина Сеник.

Когда есть тыкву?

Фото: Freepik

Часто существуют определенные рекомендации, относительно употребления определенных продуктов, например, вечером не рекомендуют есть грибы и баклажаны, а как с тыквой?

"По времени суток нет особых противопоказаний, поэтому вы можете готовить разные блюда на разные приемы пищи. Например, запекать ломтики тыквы с яблоками и корицей в духовке — это будет нежный легкий десерт, который можно съесть после основного блюда даже вечером. Это также может быть как добавка к салатам, или гарнир и в таком случае тоже нет никаких временных ограничений", — отмечает диетолог.

Учитывая богатый питательный состав тыквы и низкую калорийность, включение ее в свой рацион может очень положительно повлиять на работу многих органов и систем: от работы желудочно-кишечного тракта до здоровья глаз.

Фото: Freepik

"Тыква оказывает положительное влияние на иммунитет и на здоровье кожи, так как содержит витамин С, необходимый для образования коллагена, и витамин Е — мощный антиоксидант. Очень важно, чтобы витамин Е попадал в организм именно из продуктов питания", — отмечает Галина Сеник.

Чтобы тыква приносила еще больше пользы, важно потреблять ее не в сладких, а в овощных блюдах, чтобы минимизировать количество добавленного сахара и не добавлять в блюда лишних калорий, особенно если вы контролируете вес и следите за своим здоровьем.

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Ранее Фокус писал о том, что осень ничем не отличается от других времен года, единственное, что стоит скорректировать рацион, добавив в него сезонные овощи и фрукты и позаботиться об активности, от которой также зависит потеря веса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.