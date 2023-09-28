Как похудеть и удержать вес осенью: 5 полезных советов от диетолога

Летом худеть легко — большое разнообразие свежих овощей, фруктов и ягод, жаркая погода, долгие солнечные дни. Но если вы решили худеть осенью, вам нужно знать, как это сделать комфортно и легко. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Алина Дяченко делится советами, как скорректировать свой рацион, чтобы эффективно терять вес осенью

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Если ваша забота о здоровье и теле не зависит от времени года, вам стоит знать, как изменить свое питание осенью, чтобы поддерживать вес или худеть. Осень ничем не отличается от других времен года, единственное, что стоит скорректировать рацион, добавив в него сезонные овощи и фрукты, и позаботиться об активности, от которой также зависит потеря веса. Диетолог Алина Дяченко рассказала Фокусу, каких принципов стоит придерживаться, чтобы комфортно и безопасно похудеть осенью.

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Часто осенью мы пренебрегаем правилами питания и позволяем себе съесть лишний круассан, шоколадку, выпить большой латте с карамельным сиропом, ведь под теплым кардиганом несколько лишних кило никто не заметит. Однако, чтобы перед Новым годом не искать быстрые экспресс-диеты для похудения, заботьтесь о своем здоровье и питании всегда, тогда не придется прибегать к жестким методам, которые в конце концов, все равно не работают. Как же не набирать вес, а худеть осенью?

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"Главное правило при похудении в любой сезон года — это тратить больше калорий, чем потребляете. Но важно, чтобы был небольшой дефицит — 10-20%, в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Рацион должен быть сбалансированным по всем нутриентам, разнообразным, а также важно не забывать соблюдать водный баланс. Должна присутствовать любая физическая активность, будь то прогулка по осеннему парку или катание на велосипедах. Режим также очень важен", — отмечает Алина Дяченко.

Если вы хотите, чтобы результат похудения остался с вами навсегда, подготовьтесь не к спринту, а к марафону. Сделайте рацион вкусным и комфортным для себя, ведь путь к идеальной фигуре — это не тотальные запреты и строгие ограничения, а здоровье, удовольствие и комфорт.

"Важно помнить, что устойчивое снижение веса требует времени, терпения, здорового и адекватного подхода к питанию и физической активности", — отмечает диетолог.

Что делать, когда хочется сладкого?

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В прохладное время года наш организм требует горячих сытных блюд и обязательно чего-то сладенького, желательно мучного и жирного. Как справиться и не сорваться в такой ситуации?

"Если дефицит калорий будет небольшой, а питание сытным, разнообразным и сбалансированным, то вы не столкнетесь с такой проблемой. Но очень важно не ограничивать себя жестко и не отказываться полностью от любимых продуктов. Тем не менее, если эти продукты "очень вредны", то старайтесь найти более здоровую альтернативу, которая сможет удовлетворить вашу потребность и не навредить процессу похудения", — советует Алина Дяченко.

Осень может быть достаточно стрессовым периодом. А стресс, в свою очередь, может вызвать чувство голода или желание есть, например, много сладкого. В этом случае нужно найти другой способ борьбы со стрессом: медитация, тренировки или общение с близкими.

Что должно быть в осеннем рационе

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Овощи и фрукты. Летние овощи постепенно исчезают с прилавков, однако появились осенние, которые станут полноценными компонентами ваших питательных и полезных блюд.

"Осенью, как и в другие сезоны года, делайте акцент в своем рационе на сезонные овощи и фрукты. К осенним фруктам относятся: яблоки, груши, гранат, виноград, киви, инжир. К овощам относятся: лук, морковь, тыква, батат, картофель, свекла, различные виды капусты, грибы", — отмечает диетолог.

Орехи. Также эксперт по питанию советует не забывать, что осень — это время созревания многих видов орехов, среди которых, грецкие орехи, миндаль, фисташки, каштаны, грецкий орех, пекан.

Орехи довольно калорийный продукт. Однако, чтобы закрыть суточную потребность в необходимых питательных веществах, которые содержатся в орехах, нужно всего 15-30 г в сутки. Добавьте их в утреннюю кашу, йогурт или просто съешьте на перекус вместе с яблоком.

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Специи. "В осенний период особенно актуально использовать различные пряные специи, такие как корица, мускатный орех, имбирь, кардамон, гвоздика", — говорит диетолог.

Осенью нам часто хочется согреться, поэтому мы выбираем горячие напитки. Используйте эти специи, чтобы добавить новый вкус и аромат вашим любимым напиткам.

"Общая рекомендация по питанию в осенний период: следите за питательностью своего рациона, питайтесь разнообразной пищей, делайте акцент на сезонные овощи, фрукты и другие полезные продукты, которые будут поддерживать ваш иммунитет", — отмечает Алина Дяченко.

Главная задача осени — это побороть лень, быть активным, сбалансировано питаться и тогда лишние килограммы растают на глазах.

Напомним, топ 7 продуктов с высоким содержанием жиров, которые мешают вам похудеть.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.